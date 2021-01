Únia potvrdila zavedenie kontrol exportu vakcín

Európska únia bude vedieť, či vakcíny vyvážajú aj mimo Únie.

29. jan 2021 o 17:53 SITA

BRATISLAVA. Európska únia potvrdila zavedenie kontrol exportu vakcín proti koronavírusu vyrobených v bloku. Informuje o tom spravodajský portál BBC.



„Ochrana a bezpečnosť našich občanov je priorita a výzvy, ktorým teraz čelíme nám nenechali inú možnosť,“ uviedla Európska komisia (EK).

Treba hrať podľa pravidiel

Eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová vysvetlila, že opatrenia majú zabezpečiť, aby všetci občania EÚ mali prístup k vakcínam a aby všetky strany „hrali podľa pravidiel“.

„Tento prístup je postavený na dôvere, transparentnosti a zodpovednosti,“ povedala a zdôraznila, že „záväzky je potrebné dodržiavať a dohody sú záväzné. Predbežné kúpne zmluvy je potrebné rešpektovať“.



Kyriakidesová uviedla, že systém im umožní vedieť, či sa vakcíny vyvážajú z EÚ. Únii zase transparentnosť prináša „zodpovednosť spolu s členskými štátmi autorizovať tieto exporty vakcín“.

Únia je pod tlakom

Únia, ktorá čelí tlaku pre pomalú distribúciu vakcín, sa v súčasnosti sporí s britsko-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca pre avizované obmedzenie dodávok jej vakcíny. EK dnes aj zverejnila spornú zmluvu so spoločnosťou, aby podporila svoj argument, že si neplní svoje sľuby.



Predstavitelia EÚ sa vyjadrili, že spoločnosť by mala vyrovnať výpadky spôsobené výrobnými problémami v európskych závodoch použitím výrobkov z britských závodov. V stredu však AstraZeneca vysvetlila, že tomu bráni zmluva so Spojeným kráľovstvom.



Očkovaciu látku, ktorú AstraZeneca vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou, dnes schválila Európska lieková agentúra.