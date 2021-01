Čína prepustila z väzenia tibetského ativistu Tašiho Wangčuka

Taši Wangčuk bol odsúdený v roku 2018 za údajné podnecovanie k separatizmu.

29. jan 2021 o 13:17 TASR

PEKING. Tibetský aktivista Taši Wangčuk, odsúdený čínskymi orgánmi na päť rokov väzenia za to, že sa objavil v dokumentárnej snímke denníka The New York Times, bol prepustený z väzenia.

Uviedla to agentúra AFP na základe piatkového oznámenia Wangčukovho advokáta.

Údajne vo filme podporoval separatizmus

Taši Wangčuk bol odsúdený v roku 2018, keď prokuratúra ako dôkaz údajného "podnecovania k separatizmu" uviedla krátky dokumentárny film o jeho práci, v ktorej sa venuje záchrane tibetskej kultúry.

Filmový dokument sledoval Tašiho počas jeho cesty do Pekingu, kde sa chcel pokúsiť presvedčiť čínske štátne médiá a súdy, aby sa začali zaoberať problémom postupného vymierania tibetčiny.

Pochybnosti o slobode

Tašiho právnik Liang Siao-ťün vo štvrtok na Twitteri zverejnil, že úrady jeho klienta odviedli k sestre v provincii Čching-chaj a je v dobrom zdravotnom stave.

Liang však varoval, že nedokáže overiť, či je Taši "úplne slobodný". V piatok už agentúre AFP oznámil, že sa mu nedarí s ním ani s jeho rodinou spojiť, čím vzbudil obavy.

Úrady v provincii Čching-chaj, ktorá má početné tibetské etnikum, to pre AFP odmietli komentovať.

Peking trvá na tom, že v roku 1951 "mierumilovne oslobodil" Tibet a priniesol rozvoj do predtým zaostalého regiónu. Mnoho Tibeťanov však obviňuje Čínu z využívania prírodných zdrojov v regióne a podpory prílevu väčšinového čínskeho etnika Chan, ktoré podľa kritikov oslabuje pôvodnú kultúru a tibetský budhizmus.

Čínska ústava oficiálne chráni slobodu prejavu, kritici však tvrdia, že len zastiera tvrdý prístup k akýmkoľvek kritickým názorom. Aktivisti vládu obviňujú zo stupňovania represií.

Organizácia PEN American vo štvrtok po Tašiho prepustení vyjadrila "veľkú radosť". "Taši neprávom strávil roky za mrežami za obhajobu jazykových práv v Tibete," uviedol vo vyhlásení vedúci predmetného výskumu James Tager.

