Za zavedenie pravidiel pre sociálne siete je aj OSN

António Guterres povedal, že sa obáva moci týchto spoločností.

29. jan 2021 o 7:18 TASR

NEW YORK. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vo štvrtok žiadal vytvorenie celosvetových pravidiel na reguláciu sociálnych sietí ako Facebook a Twitter. Informovala o tom v piatok agentúra AP.

Guterres je podľa svojich slov presvedčený, že takéto spoločnosti by nemali mať moc rozhodnúť v prípadoch, ako bolo napríklad zrušenie používateľského účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Namiesto toho by mal byť podľa Guterresa vytvorený mechanizmus s regulačným rámcom a pravidlami, na základe ktorých by sa takéto kroky dali podniknúť v súlade so zákonom.

"Nemyslím si, že môžeme žiť vo svete, kde je príliš veľa moci zverenej obmedzenému počtu spoločností," povedal.

Sociálna sieť Twitter Trumpovi v januári natrvalo zrušila účet. Spoločnosť tento krok zdôvodnila rizikom ďalších násilností. Zároveň dospela k záveru, že Trumpove príspevky porušovali zásady týkajúce sa podnecovania k násiliu. Facebook a Instagram Trumpove účty dočasne zablokovali.

Guterres povedal, že sa "zvlášť obáva" moci týchto spoločností. Poukázal na množstvo informácií, ktoré zhromažďujú o každom z nás i na nedostatok kontroly. Táto skutočnosť si podľa neho vyžaduje "vážnu diskusiu".