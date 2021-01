Turecká prepravná spoločnosť nadviazala kontakt s pirátmi

Piráti uniesli 15 členov posádky tureckej nákladnej lode plaviacej sa pod libérijskom vlajkou.

28. jan 2021 o 19:50 SITA

ANKARA. Piráti, ktorí uplynulý víkend pri západoafrickom pobreží uniesli 15 členov posádky tureckej nákladnej lode plaviacej sa pod libérijskom vlajkou, nadviazali kontakt s prepravnou spoločnosťou. Informovali o tom vo štvrtok turecké médiá.



Ako uviedla istanbulská spoločnosť Boden Maritime, všetci 15 zajatí námorníci sú „v poriadku, pohromade a bez zranení“. Firma neinformovala, či ozbrojenci požadujú výkupné, ale vyhlásila, že v záujme zachovania bezpečnosti a zdravia posádky a ich rodín nebude poskytovať ďalšie stanoviská.

Plavidlo M/V Mozart bolo na ceste z nigérijského Lagosu do juhoafrického Kapského Mesta, keď naň v sobotu ráno približne 185 kilometrov severozápadne od ostrovného štátu Svätý Tomáš a Princov ostrov zaútočili piráti.



Posádka sa pôvodne zoskupila v bezpečnom priestore, piráti si však po šiestich hodinách vynútili vstup na palubu. Počas incidentu zahynul občan Azerbajdžanu Farman Ismajilov. Bol to jediný neturecký člen posádky.



Piráti uniesli jej väčšinu, znefunkčnili takmer všetky systémy na lodi a zvyšným členom posádky ponechali funkčný iba navigačný systém, ktorý si našiel cestu do prístavu v Gabone.



V júli 2019 bolo pri pobreží Nigérie unesených 10 tureckých námorníkov. Na slobodu sa dostali o necelý mesiac neskôr.