Rusko zadržalo Navaľného spojencov

Ako dôvod uviedli údajné porušenia protipandemických nariadení.

28. jan 2021 o 13:49 SITA

MOSKVA. Ruské úrady vo štvrtok v noci zadržali niekoľko spojencov uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného. Jeho brata Olega, spolupracovníčku Ľubov Sobolovú, Anastasiu Vasilievovú z Aliancie lekárov, ktorú Navaľnyj podporuje, a Mariu Aľochinovú z punkovej skupiny Pussy Riot zadržali na 48 hodín.

Stalo sa tak v rámci vyšetrovania údajného porušenia nariadení súvisiacich s pandémiou koronavírusu počas víkendových protestov proti Navaľného väzbe.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prehľadali niekoľko bytov

Spojencov hlasného kritika Kremľa zadržali po viac ako desiatke prehliadok bytov a kancelárie jeho rodiny, spolupracovníkov a podporovateľov. Podľa Dmitrija Peskova, hovorcu prezidenta Vladimira Putina, boli stredajšie prehliadky a zadržania legitímnou súčasťou policajného úsilia vyšetriť porušenie predpisov.

Súvisiaci článok Žiaden reštart, Biden s Putinom od začiatku hovorí o citlivých témach Čítajte

Navaľného zatkli 17. januára, keď sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa od leta zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou typu novičok. On otravu pripisuje Kremľu, vláda to popiera. Opozičný politik sa voči zatknutiu odvolal a vo štvrtok by sa tým mal zaoberať súd v Moskve.



Za prepustenie Navaľného cez víkend demonštrovali po celej krajine tisíce ľudí a zhruba 4 000 polícia údajne aj zadržala. Jeho podporovatelia pritom vyzývajú na ďalšie protesty.

Varovali aj sociálne siete

V súvislosti s protestmi vydali vo štvrtok ruskí prokurátori varovania pre spoločnosti Facebook, Google, Twitter, TikTok a ruské sociálne siete, pričom požadujú, aby zablokovali výzvy na protesty.

„Štát nechce, aby sa sociálne siete stali platformou pre propagáciu takýchto nelegálnych činov,“ povedal Peskov. Regulačný orgán Roskomnadzor už skôr počas týždňa informoval, že pokutuje Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube a dve ruské sociálne siete za to, že nezablokovali výzvy maloletým, aby sa pripojili k sobotňajším protestom.



Vo štvrtok tiež ruský vyšetrovací výbor otvoril vyšetrovanie Navaľného spolupracovníka a stratéga Leonida Volkova. Toho obviňuje z povzbudzovania neplnoletých, aby sa zúčastnili na nepovolených protestoch. Volkov, ktorý žije v Nemecku, obvinenia odmieta.