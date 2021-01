Napoleonov popis bitky pri Slavkove ide do dražby

Napoleon ho nadiktoval v posledných rokoch svojho života.

27. jan 2021 o 19:26 TASR

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/8edIbsWYyLU

PARÍŽ. Dokument francúzskeho generála a cisára Napoleona Bonaparta, v ktorom popisuje svoje víťazstvo v bitke pri Slavkove, išiel v stredu v Paríži do dražby s vyvolávacou cenou milión eur.

Napoleon ho nadiktoval v posledných rokoch svojho života počas vyhnanstva na ostrove Svätá Helena. Informovala o tom agentúra AFP.

Popis "bitky troch cisárov" z roku 1805 približuje jej prípravy, priebeh samotných bojov a dopĺňa ho náčrt plánu bitky nakreslený Napoleonovým pobočníkom Henrim Gatienom Bertrandom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bitka pri Slavkove, v ktorej sa francúzska armáda stretla s rusko-rakúskymi silami, je považovaná za jedno z najväčších vojenských víťazstiev Napoleona Bonaparta.

Husto popísaný 74-stranový rukopis, nadiktovaný Bertrandovi, obsahuje tiež niekoľko Napoleonových korekcií a poznámok. Dražba prichádza na začiatku roka, v ktorom si svet pripomína 200. výročie Napoleonovho úmrtia.

Majiteľ galérie a zberateľ francúzskych imperiálnych memorabílií Jean-Emmanuel Raux objavil daný rukopis medzi dokumentmi, ktoré patrili Bertrandovým dedičom.

"Je to najúžasnejší dokument týkajúci sa francúzskych dejín, aký môžete vidieť v súkromnej zbierke," uviedol Raux pre AFP.

Víťazstvo Napoleonovej "Veľkej armády" pri Slavkove (na území dnešného Česka, vtedy Rakúskeho cisárstva) pomohlo ukončiť koalíciu rakúskeho cisára Františka II. a ruského cára Alexandra I., ktorá bola financovaná Britániou. Bitka pri Slavkove je dodnes študovaná a analyzovaná na francúzskych vojenských školách.

Rukopis bude vystavený do konca januára v parížskej galérii Arts et Autographes, ako aj na internete pre potenciálnych záujemcov zo zahraničia. Dražba je súčasťou veľtrhu s umením, ktorý sa koná od 27. do 31. januára v 126 galériách v 13 krajinách.