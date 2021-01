Zastrašovanie aj úplatky. Úrady vo Wu-chane bránia príbuzným obetí v kontakte s WHO

Od príchodu expertov pozostalí tvrdia, že čelia ešte väčšiemu tlaku.

27. jan 2021 o 18:15

Ľudia počas vigílie za čínskeho lekára Li Wen-lianga 7. februára 2020 v Hongkongu. Čínsky lekár Li Wen-liang (34), ktorý sa dostal do ťažkostí s úradmi komunistickej krajiny za skoré varovanie pred epidémiou smrtiaceho koronavírusu, tomuto ochoreniu v piatok 7. februára 2020 podľahol. (Zdroj: TASR/AP)

Článok pokračuje pod video reklamou

WU-CHAN. Prostredníctvom zastrašovania alebo úplatkov vyvíjajú údajne čínske úrady tlak na príbuzných ľudí, ktorí zomreli po nákaze koronavírusom v meste Wu-chan, kde sa pred viac ako rokom prvýkrát objavil vírus SARS-CoV-2 .

Úrady sa ich snažia odradiť od toho, aby kontaktovali odborníkov z medzinárodného tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí vo Wu-chane pátrajú po pôvode ochorenia Covid-19, informuje agentúra AFP.

Čína odmieta byť krajinou pôvodu

Súvisiaci článok Pôvod vírusu hľadajú z hotela. WHO priznáva, že ho nemusí nájsť Čítajte

Experti WHO pricestovali do mesta v strednej časti Číny s populáciou približne 11 miliónov obyvateľov 14. januára. Po dvojtýždňovej karanténe by vo štvrtok mali začať s prácou v teréne.

Podľa názoru niektorých vedcov sa nový typ koronavírusu preniesol na ľudí na trhovisku, kde sa predávali divoko žijúce a exotické zvieratá. Čínska vláda túto verziu popiera a tvrdí, že vírus pochádza s najväčšou pravdepodobnosťou zo zahraničia.

Čínske úrady tiež zdôraznili, že uzávera Wu-chanu poskytla vlani v januári svetu cenný čas na prípravu na príchod koronavírusu.

Kritici naopak poukazujú na to, že vládnuca čínska komunistická strana šírenie infekcie najprv zatajovala a jej oneskorená reakcia prispela k počiatočnému rozšíreniu nákazy.

Niektoré rodiny, ktoré vo Wu-chane v čase najväčšej krízy prišli o príbuzných, sa v minulom roku spojili v snahe dosiahnuť tresty pre miestnych úradníkov, ktorí zľahčovali závažnosť epidémie. Úrady sa však sťažnosťami nezaoberali.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/0fX5IKEQs78

Úrady bránia rodinám komunikovať

Od príchodu expertov WHO do Wu-chanu pozostalí tvrdia, že čelia ešte väčšiemu tlaku, vrátane vyhrážok straty zamestnania.

Jeden z vedúcich predstaviteľov skupiny pozostalých Čang Chaj agentúre AFP povedal, že pred desiatimi dňami čínske úrady zablokovali komunikáciu asi stovke príbuzných obetí na sociálnej sieti WeChat.

"To svedčí o ich nervozite. Obávajú sa nadviazania kontaktu rodín s expertmi WHO," uviedol 51-ročný muž, ktorému na začiatku epidémie zomrel otec počas návštevy Wu-chanu.

Do mesta odišiel na ortopedickú operáciu, v nemocnici sa ale nakazil koronavírusom.

Čang Chaj je jedným z vedúcich predstaviteľov skupiny pozostalých vo Wu-chane. (zdroj: SITA/AP)

Podozrenia z manipulácie so štatistikami

Celkom zomrelo vo Wu-chane podľa oficiálnych štatistík 3 900 ľudí nakazených koronavírusom, čo je prevažná časť z 4 636 úmrtí na Covid-19 v Číne.

V Číne sa podarilo epidémiu takmer úplne potlačiť, v súčasnosti denne pribúdajú len desiatky nakazených a počet infekcií za celé obdobie pandémie sa udáva menší ako 90-tisíc.

Mnoho príbuzných obetí tieto čísla spochybňuje a tvrdí, že mnoho ľudí zomrelo skôr, ako im mohli Covid-19 diagnostikovať.

Varovanie aj peniaze

Čínska dôchodkyňa, ktorá je presvedčená, že vírus vlani v januári zabil vo Wu-chan jej dcéru, uviedla, že bola minulý týždeň predvolaná úradmi, kde jej nariadili, aby "nehovorila s médiami a nenechala so sebou manipulovať".

"Potom za mnou ešte prišli domov, zopakovali to isté a dali mi 5 000 jüanov (637 eur) ako vyjadrenie sústrasti," dodala.

Zástupca skupiny pozostalých Čang Chaj vyzval expertov Svetovej zdravotníckej organizácie, aby prejavili "odvahu" a stretli sa s príbuznými obetí.

"Dúfam, že sa experti WHO nestanú nástrojom šírenia klamstiev," vyhlásil Čang Chaj.

Podľa agentúry AP Peking zatiaľ nenaznačil, či bude tím WHO smieť zbierať dôkazy aj prostredníctvom rozhovorov s členmi rodín, ktoré stratili svojich blízkych. Zatiaľ je dohodnuté len stretnutie s čínskymi vedcami.