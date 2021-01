Česko zastavilo očkovanie. Prednosť dostanú príjemcovia druhej dávky

27. jan 2021 o 15:11 (aktualizované 27. jan 2021 o 16:19) Juraj Buch

PRAHA. V Českej republike chýba vakcína proti ochoreniu Covid-19.

Ministerstvo zdravotníctva preto odporučilo nemocniciam prerušiť očkovanie prvou dávkou vakcíny a pozastaviť rezervácie.

Prednosť dostanú tí, ktorí potrebujú druhú dávku vakcíny, informuje spravodajský portál idnes.cz.

Vyhodnotenie situácie je primárne na krajských koordinátoroch očkovania, upozornila hovorkyňa rezortu Barbora Peterová.

Vláda: Očkovanie sa úplne nezastaví

Premiér Andrej Babiš a minister zdravotníctva Jan Blatný odmietli, že by sa úplne zastavila očkovacia kampaň.

"Nemyslím si, že by ministerstvo odporučilo prerušiť vakcináciu," povedal Jan Blatný.

V krajine podľa neho nie je taký nedostatok vakcín, aby bolo nutné prerušenie očkovania.

"Môžem komentovať len to, akým spôsobom komunikovali koordinátori s ministerstvom. Upozornili, že nie je vhodné predlžovať dávku dlhšie ako 28 dní," uviedol Blatný.

Vyše dvestotisíc zaočkovaných

To však môže znamenať obmedzenie voľných termínov pre prvú dávku.

"Upozorňujeme na to, že tých termínov je o niečo menej, ale nespôsobí to prerušenie očkovania," doplnil minister zdravotníctva Blatný.

Zdravotníci aplikovali od začiatku očkovania 222 450 dávok vakcíny, v utorok ich bolo vyše 12 tisíc. Druhú dávku, teda ukončené očkovanie, má 17 622 ľudí. Väčšina ľudí dostala vakcínu od firiem Pfizer a BioNTech a približne dve percentá od firmy Moderna.

Menej vakcíny, nič od AstraZeneca

Česká republika zakúpila pôvodne najviac dávok vakcíny od firmy AstraZeneca, ktorej schválenie Európskou liekovou agentúrou sa očakávalo skôr, dokonca ešte skôr ako látka od spoločnosti Pfizer BioNTech.

Teraz sa tak očkuje len schválenými vakcínami od Pfizeru a Moderny. Ich dodávky však majú výpadky.

Česko dostane v najbližších dvoch týždňoch od firmy Pfizer BioNTech asi o pätinu menej dávok vakcíny. Ich pôvodný počet by sa mal dorovnať do polovice februára, potom by sa mal zvýšiť.