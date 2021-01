Predĺženie novej dohody START je správnym krokom k znižovaniu napätia, hovorí Putin

O dohode Rusko hlasovalo deň po telefonáte s Bidenom.

27. jan 2021 o 14:02 TASR

MOSKVA. Za "krok správnym smerom" k znižovaniu globálneho napätia označil v stredu šéf Kremľa Vladimir Putin dohovor o päťročnom predĺžení platnosti novej dohody START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní.

Ruská duma ratifikovala dohodu

Podľa agentúry AFP Putin vo svojom prejave na virtuálnom summite Svetového ekonomického fóra privítal tento dohovor, upozornil však, že globálna situácia sa môže stále "vyvíjať nepredvídateľne a nekontrolovateľne, ak budeme sedieť so založenými rukami".

Podľa agentúry TASS ruský prezident poznamenal, že globálny vojenský konflikt v súčasnej ére by spôsobil "koniec civilizácie" a že neschopnosť a neochota vecne riešiť medzinárodné problémy vyústili v 20. storočí do katastrofy v podobe druhej svetovej vojny.

Ruská Štátna duma (dolná komora parlamentu) v stredu jednomyseľne ratifikovala dohodu o päťročnom predĺžení platnosti novej zmluvy START (New START), ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní. Platnosť zmluvy vyprší 5. februára 2021.

Joe Biden po svojom minulotýždňovom nástupe do funkcie prezidenta USA navrhol predĺženie dokumentu o päť rokov a Kremeľ túto ponuku rýchlo privítal.

Za predĺženie platnosti dohody do 5. februára 2026 hlasovalo 399 ruských zákonodarcov, pričom nikto nehlasoval proti a ani sa nezdržal hlasovania, uviedla agentúra AFP.

Hlasovanie prebehlo deň po telefonáte s Bidenom

Podľa agentúry AP námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pred zákonodarcami uviedol, že predĺženie platnosti zmluvy bude po dokončení všetkých postupov potvrdené výmenou diplomatických nót.

Podľa AP sa hlasovanie uskutočnilo deň po prvom telefonáte medzi novým americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom, v ktorom vyjadrili spokojnosť s dohodou o predĺžení platnosti zmluvy START.

Predĺženie paktu si nevyžaduje súhlas Kongresu USA, ale ruskí zákonodarcovia musia takýto krok ratifikovať. Poprední zákonodarcovia ruského parlamentu uviedli, že tento problém urýchlia a že ešte tento týždeň uskutočnia kroky potrebné na predĺženie platnosti zmluvy, dodala AP.

Kremeľ v utorok vyhlásil, že Rusko a Spojené štáty sa dohodli na predĺžení novej zmluvy START. Ruský prezident Vladimir Putin predložil v utorok parlamentu návrh zákona o predĺžení platnosti tohto dokumentu.

Predmetná zmluva, ktorá je poslednou platnou dohodou medzi Washingtonom a Moskvou o kontrole zbrojenia, bola uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev.

Rusko už v minulosti navrhovalo predĺženie dohody bezo zmien či iných podmienok, avšak administratíva exprezidenta Donalda Trumpa so začatím rokovaní čakala až do vlaňajška, pričom jej predĺženie podmienila viacerými požiadavkami. Rozhovory následne uviazli na mŕtvom bode, čo súviselo i s napätými vzťahmi medzi oboma krajinami, týkajúcimi sa ukrajinskej krízy či zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.