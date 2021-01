Nemecko zvažuje pozastavenie medzinárodných letov

Merkelová výrazne kritizovala manažment koronavírusovej krízy v krajine.

26. jan 2021 o 16:20 TASR

BERLÍN. Nemecko zvažuje, že takmer úplne pozastaví medzinárodnú leteckú dopravu, aby tak spomalilo šírenie nových nákazlivejších variantov koronavírusu.

Povedal to v utorok nemecký minister vnútra Horst Seehofer, informuje agentúra AFP.

"Nebezpečenstvo niekoľkých mutácií vírusu nás núti uvažovať nad drastickými opatreniami," povedal Seehofer pre denník Bild.

"Zahŕňa to značne prísnejšie hraničné kontroly, najmä na hraniciach vysoko rizikových oblastí, ale aj obmedzenie leteckej dopravy do Nemecka takmer na nulu tak, ako to aktuálne platí v Izraeli," dodal.

K obavám z nákazlivejších foriem vírusu, ktoré sa objavili v Británii a Juhoafrickej republike a neskôr sa rozšírili i do iných krajín, sa pridali podľa Seehofera i problémy týkajúce sa pomalšej distribúcie vakcín, než sa očakávalo.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová podľa správy denníka Bild na nedeľňajšej videokonferencii so šéfmi frakcií kresťanských demokratov (CDU) výrazne kritizovala manažment koronavírusovej krízy v krajine. "Musíme zaviesť ešte prísnejšie opatrenia, inak budeme o 14 dní znova tam, kde sme boli," citovala jej slová stanica ORF.

Merkelová údajne kritizovala i vianočné cestovanie obyvateľov Nemecka do zahraničia.

Na Kanárske ostrovy a Maldivy údajne každý deň vycestovalo 50.000 ľudí. V tejto súvislosti kancelárka podľa denníka podobne ako Seehofor žiadala značné obmedzenie leteckej dopravy. Otváranie reštaurácií a obchodov v polovici februára podľa nej nie je vôbec zaručené. Ak k tomu dôjde, ako prvé by sa mali otvoriť školy a škôlky, nasledovali by obchody a nakoniec reštaurácie.

Minimálne do 14. februára platí v Nemecku naďalej prísny lockdown - zatvorené sú školy, obchody, reštaurácie, bary i voľnočasové a kultúrne zariadenia.

Od začiatku pandémie COVID-19 zaznamenali v krajine viac ako dva milióny infikovaných a vyše 52-tisíc súvisiacich úmrtí.