Česko hlási takmer 7-tisíc prípadov, minister má vraj superkrízový plán

V Česku už covid podľahlo 15 618 ľudí.

26. jan 2021 o 9:29 TASR

PRAHA. Česká republika za posledných 24 hodín zaznamenala 6910 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, informoval v utorok spravodajský server iRozhlas.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.

V nemocniciach bolo v pondelok s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 5 852 ľudí, čo je podľa iRozhlasu.cz o 175 viac ako v nedeľu. Počet pacientov v ťažkom stave však klesol o 40.

Zdravotníci v Česku už proti koronavírusu zaočkovali 207 043 ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Od začiatku pandémie ochorenie COVID-19 potvrdili u 946 946 osôb a 15 618 ľudí v spojitosti s touto chorobou zomrelo. V krajine je v súčasnosti 99 934 aktívnych prípadov ochorenia.

Súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému (PES) klesol o jeden bod na úroveň 68, čo zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti. V Česku však aj naďalej platia opatrenia na úrovni piateho stupňa.

Český minister zdravotníctva Jan Blatný po pondelňajšom rokovaní vlády oznámil, že má k dispozícii "superkrízový" variant, ktorý by sa uplatnil najmä v súvislosti s tzv. britským variantom koronavírusu, píše spravodajský server Novinky.cz.

Tieto opatrenia by sa použili v prípade, ak by sa epidemická situácia v krajine zhoršila natoľko, že by opatrenia piateho stupňa nestačili.

Ľudia by sa podľa Blatného mohli stretávať len v rámci rodiny, pohyb okolo miesta bydliska by mohol byť obmedzený a takisto by sa mohla zastaviť prevádzka v podnikoch.