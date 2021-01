Británia nechce uznať diplomatov Únie, Brusel krok Londýna odsúdil

Predstavitelia Únie hovoria o malichernosti a pokrytectve.

25. jan 2021 o 21:49 TASR

BRUSEL. Európska únia odsúdila v pondelok rozhodnutie Británie neudeliť veľvyslancovi EÚ v Londýne plný diplomatický štatút. Zároveň znovu apelovala na britskú vládu, aby Joaovi Vale de Almeidovi a jeho tímu zo Stáleho zastúpenia EÚ udelila všetky práva zakotvené v medzinárodnom dohovore o diplomatických vzťahoch.

Informovala o tom agentúra AP.

"Je pre nás neprijateľné, aby Spojené Kráľovstvo bolo jedinou krajinou na svete, ktorá neuznáva delegáciu EÚ ako ekvivalent diplomatickej misie," uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po pondelkovom rokovaní ministrov zahraničných vecí členských štátov eurobloku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Britské ministerstvo zahraničných veci svoje sporné rozhodnutie zdôvodnilo tým, že EÚ je organizácia a nie štát, a teda jej veľvyslancom neprináležia rovnaké práva ako diplomatom jednotlivých krajín.

Veľvyslancov EÚ uznáva v plnom rozsahu a "bez jedinej výnimky" 143 krajín, dodal Borrell. Spomínaný viedenský dohovor o diplomatických stykoch udeľuje diplomatom okrem iného aj výnimku z platenia daní a trestnoprávnu imunitu, pripomína AP.

Zo strany Londýna to "nie je to priateľský signál... Ak to bude takto pokračovať, vyhliadky (pre budúcu spoluprácu) nie sú dobré," pokračoval šéf európskej diplomacie. Borrell neuviedol, aké kroky EÚ podnikne v prípade, že sa tento spor v blízkej budúcnosti nevyrieši.

Britský rezort diplomacie minulý týždeň uviedol, že "EÚ, jej delegácia a zamestnanci dostanú tie imunity a privilégia, ktoré sú nevyhnutné pre efektívne vykonávanie ich práce v Spojenom kráľovstve".

Britská stanica BBC vo štvrtok upozornila, že predstavitelia EÚ vnímajú postoj Spojeného kráľovstva ako "malichernosť a pokrytectvo", lebo kým bola Británia členským štátom Únie, nemala problém súhlasiť s udelením plného diplomatického štatútu delegáciám EÚ vo svete.