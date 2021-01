Ľadovce sa topia čoraz rýchlejšie, výsledkom budú povodne aj sucho

Najrýchlejšie sa topia ľadovce v Arktíde a Grónsku.

25. jan 2021 o 21:17 TASR

LONDÝN. Roztápanie ľadovcov sa po celej planéte zrýchľuje rekordným tempom, najrýchlejšie však v Arktíde a Grónsku. Vyplýva to z novej štúdie zverejnenej v pondelok vo vedeckom časopise The Cryosphere, ktorú cituje britský denník The Guardian.

Článok pokračuje pod video reklamou

V období 1994 - 2017 sa na Zemi roztopilo 28 biliónov ton ľadu, čo by podľa autorov štúdie stačilo na pokrytie celej Veľkej Británie vrstvou o hrúbke 100 metrov. Dve tretiny z tohto množstva sa roztopilo následkom otepľovania ovzdušia a približne tretina otepľovaním oceánov a morí.

Miera straty ľadu, ktorú štúdia opisuje, je v súlade s najhoršími scenármi globálneho otepľovania Medzivládnej komisie OSN pre klimatické zmeny (IPCC).

"Zvýšenie hladiny mora v takomto rozsahu bude mať v tomto storočí veľmi vážne následky pre pobrežné komunity," uviedol hlavný autor a vedecký pracovník z Univerzity v anglickom Leedsi Thomas Slater.

V 90. rokoch minulého storočia ubudlo každý rok približne 0,8 biliónov ton ľadu, v roku 2017 však už 1,3 bilióna ton. Približne polovica tohto roztopeného ľadu pochádzala z pevniny, čo priamo prispieva k zvýšeniu morskej hladiny. Od roku 1994 do 2017 hladina mora stúpla o približne 35 milimetrov, píše The Guardian.

Súvisiaci článok Extrémne počasie si za 20 rokov vyžiadalo takmer pol milióna ľudských životov Čítajte

Najviac objemu stratili voľne plávajúce ľadovce v polárnych oblastiach. Druhý najväčší pokles vedci zaznamenali v kontinentálnych a horských ľadovcoch, ktoré za skúmané obdobie prišli o 6 biliónov ton ľadu.

Zmenšovanie sa týchto ľadovcov môže vyústiť v povodne a následne aj obdobia sucha, pretože ľadovec bude príliš malý na to, aby poskytoval dostatočný tok vody pre poľnohospodárov, vysvetľuje The Guardian

"Okrem toho, že prispievajú k zvýšeniu priemernej hladiny mora, sú horské ľadovce dôležitým zdrojom sladkej vody pre miestne komunity. Ústup ľadovcov je preto nesmierne dôležitá téma, a to na miestnej i globálnej úrovni," uviedla spoluautorka štúdie a vedecká výskumníčka na spomínanej univerzite Inés Otosakaová.