Gréckeho exministra a bývalého bojovníka proti diktatúre našli mŕtveho v mori

Pobrežná stráž informovala, že na mori boli priaznivé podmienky.

25. jan 2021 o 14:12 SITA

ATÉNY. Sifisa Valyrakisa, bývalého gréckeho ministra a bojovníka proti diktatúre v rokoch 1967-1974, ktorej dokonca dvakrát utiekol, našli v nedeľu večer mŕtveho v mori. Mal 77 rokov.

Valyrakis na poludnie odplával na nafukovacom člne pri pobreží ostrova Eubója, kde má jeho rodina dovolenkový dom. Po niekoľkých hodinách jeho manželka nahlásila polícii, že sa nevrátil domov. Pobrežná stráž informovala, že na mori boli priaznivé podmienky a zatiaľ nevedia určiť príčinu smrti.



Počas diktatúry v Grécku nastražil niekoľko bombových útokov proti režimu, nespôsobil žiadne obete na životoch.



Keď ho v roku 1971 vojenská polícia zatkla a mučila, vo svojej cele rozrezal mreže a utiekol. Počas úteku skočil na strechu vlaku smerujúceho do Nemecka, no na hraniciach ho opäť zadržali a uväznili na ostrove Korfu. Odtiaľ opäť utiekol, keď preplával niekoľko kilometrov do Albánska.