V Česku sa zúčastnili desiatky ľudí vrátane známych politikov na zakázanej akcii

Účastníci porušili niekoľko protipandemických opatrení.

25. jan 2021 o 13:52 TASR

PRAHA. Zo soboty na nedeľu sa v jednom z hotelov v českom meste Teplice napriek vládnym nariadeniam konala akcia, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko politikov a im blízkych podnikateľov.

Porušili hneď niekoľko protipandemických opatrení. V pondelok o tom informoval spravodajský server Novinky.cz.

Okrem podnikateľa Petra Bendu sa na nej zúčastnil aj bývalý premiér Jiří Paroubek, poslanec a predseda Národnej športovej agentúry Milan Hnilička, podpredseda Rady ČT Jiří Šlégr a ďalších niekoľko desiatok osôb. Niektorí v hoteli prenocovali, iní odchádzali neskoro v noci.

Hromadné akcie sú pritom v 5. stupni protiepidemického systému (PES) zakázané. Rovnako platí, až na výnimky, zákaz nočného vychádzania po 21.00 h. Hotely musia byť uzatvorené s výnimkou ubytovania v rámci pracovných ciest, prípadne ubytovania ľudí v karanténe.

Pre účasť na podobnej akcii v októbri odstúpil minister zdravotníctva Roman Prymula.

Účastníkov demonštrácií proti vládnym opatreniam za nenosenie rúšok a nedodržiavanie rozstupov v minulosti kritizoval aj jeden z účastníkov teplickej oslavy Jiří Paroubek.

"Je to neprijateľné papalášstvo a hlavne porušenie vládnych nariadení. Páni si z nich urobili trhací kalendár. Všetci zúčastnení vrátane hotela, v ktorom sa akcia konala, za to musia niesť následky," uviedol na Twitteri premiér Andrej Babiš. Podľa neho by mal vládny zmocnenec pre šport Milan Hnilička za návštevu hotela v Tepliciach vyvodiť osobné dôsledky.