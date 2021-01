Brazílskym štátom Amazonas sa nekontrolovateľne šíri koronavírus

Zdravotnícky systém už po druhý raz skolaboval.

25. jan 2021 o 10:59 Kristína Braxatorová

MANAUS. V brazílskom štáte Amazonas sa naďalej veľmi rýchlo šíri koronavírus, tamojší zdravotnícky systém skolaboval už po druhý raz.

O stave v krajine informujú Lekarí bez hraníc.

Organizácia má svoje lekárske tímy v mestách São Gabriel da Cachoeira a Tefe. Pacientov vo vážnom stave prevážajú do hlavného mesta Manaus, do ktorého prevoz po rieke trvá niekoľko dní. Navyše, nemocnice sú plné a pacientov nemajú kam uložiť.

Začiatkom januára potrebovala v meste Tefe kyslík tretina hospitalizovaných pacientov s Covidom-19. O týždeň neskôr ich počet stúpol na dve tretiny.

Okrem počtu hospitalizovaných sa zhoršuje aj stav, v akom sú pacienti prijímaní do nemocnice.

"Keď už o chorobe vieme viac, mali by sme byť tiež schopní zachrániť viac životov. To však pôjde len vtedy, ak budeme mať dostatok kyslíka a možnosť prevážať vážnejšie prípady do lepšie vybavených nemocníc," hovorí Pierre Van Heddegem, vedúci misie Lekárov bez hraníc v Brazílii.

Dodáva, že počas posledného týždňa nebolo možné letecky z Tefe do Manaus prepraviť ani jedného pacienta. "Troch z nich, ktorí by inak mali šancu prežiť, sme stratili. Nebol spôsob, ako ich do veľkej nemocnice v hlavnom meste dostať," hovorí Van Heddegem.