Škótska premiérka chce referendum o nezávislosti Škótska

Referendum si bude vyžadovať súhlas Veľkej Británie. Johnson trvá na tom, že ho neschváli.

25. jan 2021 o 10:45 SITA, TASR

LONDÝN. Škótska líderka Nicola Sturgeonová vyhlásila, že má v úmysle usporiadať „legálne referendum“ o nezávislosti od Spojeného kráľovstva v prípade, ak vyhrá májové voľby v Škótsku.

Takýmto krokom by sa pravdepodobne dostala do konfliktu s britským premiérom Borisom Johnsonom, ktorý je proti ďalšiemu takému hlasovaniu.

Sturgeonová: Johnson sa obáva vôle ľudu

V Škótsku sa už uskutočnilo podobné referendum. V roku 2014 sa 55 percent hlasujúcich vyslovilo za zotrvanie vo Veľkej Británii. Medzitým sa však názory mnohých tamojších obyvateľov zmenili, keďže väčšina Škótov si neželala brexit a chcela, aby bolo Spojené kráľovstvo naďalej súčasťou Európskej únie.

Nové referendum si bude vyžadovať súhlas Veľkej Británie a Johnson trvá na tom, že ho neschváli.

V takom prípade by musel pravdepodobne o konaní referenda rozhodnúť súd. „Boris Johnson sa skrátka obáva výsledku a vôle škótskeho ľudu,“ skonštatovala Sturgeonová.

Kampaň na voľbu poštou

Denník The Guardian informoval, že škótske volebné úrady vyjadrili presvedčenie, že viac ako dva milióny ľudí by v prípade uskutočnenia májových parlamentných volieb mohli využiť hlasovanie prostredníctvom pošty - s cieľom vyhnúť sa volebným miestnostiam počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Voľby naplánované na 6. mája by sa podľa regionálnych vlád v Škótsku a volebných úradov mohli bezpečne uskutočniť v prípade, že pandémia zostane pod kontrolou. Niektorí vyššie postavení predstavitelia úradov však pre The Guardian povedali, že hlasovanie prinesie výrazné a nákladné ťažkosti v oblasti logistiky.

Voliči v Británii budú vo štvrtok 6. mája rozhodovať o zložení nového parlamentu v Škótsku, národného zhromaždenia vo Walese i v Severnom Írsku a miestnych zastupiteľstiev v Anglicku.

Prieskum uskutočnený britskou volebnou komisiou ukázal, že až 68 percent zo štyroch miliónov oprávnených voličov v Škótsku by mohlo využiť hlasovanie prostredníctvom pošty.

To je v porovnaní s bežným počtom takmer štyrikrát viac, čo by výrazne zvýšilo náklady na realizáciu, píše The Guardian.

Škótske politické strany podľa The Guardian v najbližších týždňoch plánujú medzi svojimi podporovateľmi propagovať hlasovanie poštou s cieľom minimalizovať riziko spôsobené pandémiou.

Britská Labouristická strana podľa The Guardian zvažuje uskutočniť podobnú kampaň i v Anglicku.