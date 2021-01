Koronavírus vo svete: Lockdown na Ukrajine zabral, nastane uvoľnenie opatrení

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Maďarsku a ďalších krajinách?

25. jan 2021 o 9:49 (aktualizované 25. jan 2021 o 12:04) TASR

Správu priebežne aktualizujeme

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 99 829 777 Počet vyliečených: 71 829 071 Počet úmrtí: 2 140 306 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 11:50

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Česku Celkový počet potvrdených prípadov: 940 004 Počet vyliečených: 819 662 Počet úmrtí: 15 543

V Českej republike zaznamenali za nedeľu 2 376 nových prípadov ochorenia COVID-19 a 84 úmrtí, informoval spravodajský server iRozhlas.cz s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva.

Nedeľňajšie údaje o počte nakazených predstavujú najnižší nárast od 13. decembra, píše iRozhlas.cz. V ČR od začiatku pandémie podľa ministerstva zdravotníctva potvrdili 940 004 prípadov nákazy a 15 453 úmrtí.

Aktívnych prípadov je v súčasnosti 104 889. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 celkom 5 621 ľudí, čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom pokles o 830.

Súhrnný index rizika podľa protiepidemického systému (PES) zostáva na úrovni 69 bodov, čo zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti. Opatrenia v ČR sú však na úrovni piateho stupňa.

Česká vláda by sa na pondelkovom zasadnutí mala zaoberať úpravami systému PES, ktoré by mali do platnosti vstúpiť od 1. februára, píše iRozhlas.cz.

Koronavírus v Maďarsku Celkový počet potvrdených prípadov: 360 418 Počet vyliečených: 243 092 Počet úmrtí: 12 024

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 844 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V tomto čase v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo ďalších 56 pacientov, celkový počet úmrtí od vypuknutia pandémie tak dosiahol už 12 024, informoval v pondelok operačný štáb na webovej stránke koronavirus.gov.hu.

V Maďarsku evidujú celkom 360 418 potvrdených prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2, z ktorej sa už zotavilo 243 092 osôb. Aktuálne je nakazených 105 302 ľudí.

V nemocničnom liečení je 3 814 chorých s covidom, z ktorých 247 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Očkovaciu látku proti koronavírusu dostalo 146 695 ľudí, z nich 9403 bolo zaočkovaných aj druhýkrát.

Sprísnené opatrenia - vrátane zákazu nočného vychádzania, zákazu zhromažďovania, povinnosti nosenia rúšok či parkovania zdarma v mestách v rámci stimulovania ľudí používať v čase pandémie individuálnu dopravu - platia do 1. februára. Vláda tento týždeň bude rozhodovať o ich predĺžení.

Koronavírus v Poľsku Celkový počet potvrdených prípadov: 1 478 119 Počet vyliečených: 1 237 736 Počet úmrtí: 35 401

Počet potvrdených infekcií koronavírusom v Poľsku vzrástol od nedele o 2 419 a celkovo tak dosiahol 1 478 119, uviedla v pondelok agentúra PAP s odvolaním na údaje ministerstva zdravotníctva.

Zomrelo ďalších 38 osôb, čím sa počet obetí zvýšil na 35.401. Ministerstvo zdravotníctva tiež oznámilo, že 14 544 infikovaných ľudí bolo hospitalizovaných, 170 854 je v karanténe a 5 937 pod sanitárno-epidemiologickým dohľadom. Doteraz sa z choroby vyliečilo 1 237 736 ľudí.

Vláda odštartovala národný vakcinačný program 27. decembra, prví zaočkovaní proti vírusu boli zdravotnícki pracovníci, v piatok sa začalo očkovanie seniorov starších ako 80 rokov.

Od marca, keď vírus prvýkrát zasiahol krajinu, Poľsko zaviedlo niekoľko opatrení proti jeho rozšíreniu vrátane "národnej karantény" od 28. decembra do 17. januára, ktorú neskôr predĺžilo do 31. januára. Hotely a lyžiarske strediská ostali zatvorené. Rovnako obchodné centrá, telocvične, fitnescentrá a akvaparky.

Otvorené môžu byť obchody s potravinami, predajne kníh a tlače či lekárne, tiež samostatne stojace obchody s nábytkom. Reštaurácie majú povolenú iba donášku či predaj jedla so sebou.

Koronavírus na Ukrajine Celkový počet potvrdených prípadov: 1 194 328 Počet vyliečených: 953 297 Počet úmrtí: 21 924

Na Ukrajine v pondelok prestali platiť prísnejšie karanténne opatrenia súvisiace s bojom proti pandémii nového koronavírusu.

V celej krajine sa tak po dvoch týždňoch znovu otvárajú školy, reštaurácie a posilňovne, píše agentúra Reuters.

V krajine za posledných 24 hodín zaznamenali ďalších 2516 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je najmenej od začiatku septembra. Ide o výrazný pokles v porovnaní s údajmi zo začiatku januára, keď v krajine denne pribúdalo 6000-9000 nakazených.

Ukrajinský minister zdravotníctva Maxym Stepanov na brífingu v Kyjeve uviedol, že k zlepšeniu situácie, pokiaľ ide o šírenie nákazy, výrazne pomohli sprísnené karanténne opatrenia prijaté 8. januára.

Zároveň upozornil, že naďalej budú platiť určité obmedzenia týkajúce sa najmä práce v oblasti služieb, reštaurácií a dopravy.

Stepanov avizoval, že ministerstvo bude tento týždeň analyzovať výsledky zavedenia rozsiahleho lockdownu a následne by sa rád vrátil k systému lokálnych obmedzení.

Ukrajinskí predstavitelia začiatkom januára uviedli, že ministerstvo zdravotníctva očakáva, že v budúcnosti už nebude musieť zaviesť žiadne ďalšie prísne karanténne opatrenia.

Ukrajina dosiaľ eviduje približne 1,2 milióna prípadov nákazy koronavírusom a 21 924 úmrtí.

Koronavírus v Nemecku Celkový počet potvrdených prípadov: 2 147 740 Počet vyliečených: 1 823 500 Počet úmrtí: 52 777

Variant koronavírusu rozšírený v Británii bude v budúcnosti prevládať i v Nemecku, uviedol v pondelok Helge Braun, šéf úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Variant koronavírusu SARS-CoV-2 šíriaci sa z Británie už zaznamenali vo viacerých nemeckých nemocniciach, a preto sa čoskoro stane prevládajúcim variantom a bude spôsobovať problémy, povedal Braun vo vysielaní televízie ARD. Preto je podľa jeho slov dôležité výrazne znížiť počty nakazených.

"Chceme ho udržať mimo krajiny tak dlho, ako je možné, a obmedziť jeho šírenie na tých miestach, kde sa už vyskytuje," povedal.

Britský variant je podľa expertov nákazlivejší ako pôvodný koronavírus. To, či je aj smrteľnejší, sa ešte nedá jednoznačne potvrdiť, píše DPA.

Počty nových prípadov v Nemecku začali postupne klesať, píše DPA. Inštitút Roberta Kocha v pondelok zaznamenal 6 729 nových prípadov za posledných 24 hodín, čo predstavuje mierny pokles v porovnaní s rovnakým obdobím s predchádzajúceho týždňa.

Koronavírus v Rusku Celkový počet potvrdených prípadov: 3 738 690 Počet vyliečených: 3 150 763 Počet úmrtí: 69 918

Počet nových potvrdených prípadov infekcie koronavírusom v Rusku dosiahol za posledných 24 hodín 19.290, je to najmenej od začiatku novembra, uviedla v pondelok agentúra TASS.

Znižuje sa aj počet úmrtí. Za posledných 24 hodín dosiahol 456, teda o 35 menej ako predchádzajúci deň. Celkovo zomrelo na následky ochorenia v Rusku 69 918 osôb.

Podľa úradov sa celkový počet prípadov v relatívnom vyjadrení zvýšil o 0,5 percenta na 3 738 690. Celkovo je už vyliečených 3 150 763 ľudí.

Koronavírus v Ázii

Koronavírus v Izraeli Celkový počet potvrdených prípadov: 600 302 Počet vyliečených: 525 047 Počet úmrtí: 4 419

Izrael uzavrie svoje medzinárodné letisko pre takmer všetky lety, keďže vláda sa snaží dostať pandémiu koronavírusu pod kontrolu.

Výnimky sa poskytnú iba v prípade malého počtu letov z humanitárnych dôvodov. Oznámil to v nedeľu večer izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



„Uzatvárame oblohu hermeticky okrem naozaj zriedkavých výnimiek, aby sme predišli príchodu mutácii vírusu a tiež, aby sme zabezpečili, že dosahujeme rýchly pokrok v našej vakcinačnej kampani," povedal Netanjahu.

Príkaz na uzatvorenie medzinárodného letiska má nadobudnúť platnosť v utorok ráno a zatvorené má zostať do 31. januára. Schváliť to však ešte musí parlament krajiny.

Koronavírus v Južnej Kórei Celkový počet potvrdených prípadov: 75 521 Počet vyliečených: 62 956 Počet úmrtí: 1 360

Južná Kórea, ktorá plánuje vo februári spustiť vakcinačnú kampaň proti novému typu koronavírusu, chce zaočkovať do septembra najmenej 70 percent populácie. Informovala o tom v pondelok agentúra Jonhap s odvolaním sa na tamojšie zdravotnícke úrady.

Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) oznámil súbor hlavných úloh pre tento rok vrátane poskytnutia bezplatných vakcín občanom s cieľom dosiahnuť kolektívnu imunitu do novembra.

Vláda už zabezpečila vakcíny na zaočkovanie 56 miliónov ľudí v rámci programu COVAX a samostatných zmlúv so štyrmi zahraničnými farmaceutickými firmami.

Program COVAX - mechanizmus Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) - má cieľ zabezpečiť tento rok dostatok očkovacích látok proti covidu aj pre najzraniteľnejších 20 percent ľudí v každej krajine, bohatej či chudobnej.

V Kórei v pondelok hlásili 437 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkový počet infikovaných tak dosiahol 75.521 a počet súvisiacich úmrtí 1360, z nich 11 pribudlo za posledný deň.

Koronavírus v Austrálii a Oceánii

Koronavírus v Austrálii Celkový počet potvrdených prípadov: 2 288 Počet vyliečených: 2 199 Počet úmrtí: 25

Austrálske regulačné orgány schválili používanie prvej vakcíny proti koronavírusu, čím otvorili cestu pre februárový začiatok vakcinácie v krajine.

Úrad pre terapeutické výrobky v pondelok predbežne schválil vakcínu firiem Pfizer a BioNTech pre ľudí vo veku najmenej 16 rokov.

K skupinám, ktoré budú zaočkované prednostne, patria obyvatelia a zamestnanci domovov dôchodcov a zdravotníci v prvej línii.

Austrália má uzavretú dohodu na dodávku 10 miliónov dávok očkovacej látky Pfizer-BioNTech a opciu na ďalší nákup. Minister zdravotníctva Greg Hunt v pondelok uviedol, že krajina si celkovo zabezpečila 140 miliónov dávok vakcín.

K najväčším predbežným zákazkám patrí objednávka 53,8 milióna dávok očkovacej látky od spoločnosti AstraZeneca.

Austrália plánuje ukončiť vakcináciu populácie do októbra. Krajina, ktorá má 26 miliónov obyvateľov, hlási menej ako 30-tisíc prípadov koronavírusu a viac ako 900 súvisiacich úmrtí.

Koronavírus na Novom Zélande Celkový počet potvrdených prípadov: 28 777 Počet vyliečených: 25 999 Počet úmrtí: 909

Prvý prípad nákazy koronavírusom na Novom Zélande po vyše dvoch mesiacoch identifikovali ako nákazlivejší juhoafrický variant. To donútilo Austráliu na najmenej 72 hodín pozastaviť cestovanie bez karantény medzi oboma krajinami. V pondelok tom informovala tlačová agentúra AFP.

Novozélanďanka vo veku 56 rokov, ktorá sa nedávno vrátila z Európy, mala v sobotu 23. januára pozitívny test na nákazlivejší variant koronavírusu - desať dní po tom, čo ukončila povinnú dvojtýždňovú izoláciu.

Nový Zéland s piatimi miliónmi obyvateľov si vyslúžil všeobecný obdiv za to, ako úspešne zvláda pandémiu - má iba 25 úmrtí z 1927 potvrdených prípadov infekcie.

Najnovší prípad je na Novom Zélande prvým od polovice novembra a klasifikovali ho ako variant, ktorý je nákazlivejší.

Ide o variant z Juhoafrickej republiky (JAR) a zdrojom je s vysokou pravdepodobnosťou žena, ktorá sa vrátila do vlasti, potvrdil informáciu novozélandský minister zdravotníctva Chris Hipkins.

Austrálsky minister zdravotníctva Greg Hunt povedal, že tento prípad je "značne znepokojujúci" a vyššia možnosť prenosu donútila jeho vládu pozastaviť platnosť "cestovateľskej bublinky" so susedným Novým Zélandom na najmenej 72 hodín. Vláda chce byť opatrná a nariadenie zostane v platnosti, kým nebude mať o prípade viac poznatkov, dodal minister.

Žena sa zrejme nakazila od človeka, ktorý bol v karanténe na tom istom poschodí hotela a mal pozitívny test dva dni predtým, ako žena z hotela odišla.

Žena po prepustení z karantény cestovala po regióne Northland blízko Aucklandu a príznaky nákazy sa u nej prejavovali niekoľko dní pred testovaním.

Dvaja ľudia v jej blízkosti vrátane jej manžela mali odvtedy negatívne výsledky testov. Dôvodom toho, že sa vyhli infekcii, je zrejme typ ženinej nákazy.

"Nemala problémy s dýchaním, skôr ju boleli svaly. Možno preto koronavírus toľko nešírila," uviedla generálna riaditeľka zdravotníckeho úradu Nového Zélandu Ashley Bloomfieldová o tomto konkrétnom prípade.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že nie sú žiadne jasné dôkazy, že juhoafrický variant vedie k ťažšiemu priebehu ochorenia alebo k vyššej úmrtnosti.