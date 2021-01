Z Bali deportovali známeho Rusa, napriek zákazu usporiadal párty

Sergej Kosenko porušil 11 opatrení zavedených v rámci boja proti šíreniu koronavírusu.

24. jan 2021 o 18:20 SITA

DENPASAR. Známeho Rusa v nedeľu deportovali z indonézskeho ostrova Bali po tom, ako v luxusnom hoteli napriek platným pandemickým obmedzeniam usporiadal večierok, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 osôb.

Podľa miestnych orgánov porušil 11 opatrení zavedených v rámci boja proti šíreniu koronavírusu.



Sergej Kosenko, ktorý má na instagramovom účte viac ako 4,9 milióna sledovateľov, v októbri pricestoval do Indonézie s turistickými vízami. Úrady sa rozhodli preskúmať Kosenkove aktivity po tom, ako v decembri zverejnil na sociálnych sieťach video s kaskadérskym kúskom, keď na motorke so spolujazdkyňou zoskočili z móla priamo do mora.

Mnohí Indonézania toto konanie odsúdili ako nerozvážne a potenciálne nebezpečné pre životné prostredie.



Kosenko tiež porušoval pravidlá na vydanie turistických víz, keď napríklad propagoval rôzne spoločnosti alebo výrobky.

Pred novinármi na imigračnom úrade na Bali vyhlásil, že mu je ľúto, ako sa správal. "Milujem Bali. Je mi to ľúto a ospravedlňujem sa," povedal ruský influencer.