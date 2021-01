Irán volá po zrušení Trumpových sankcií, ponúka ústupky

Irán by na revanš zrušil všetky opatrenia, ktoré prijal po Trumpovom odstúpení od dohody.

22. jan 2021 o 20:52 TASR

TEHERÁN. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok novú americkú administratívu, aby "bezpodmienečne" zrušila sankcie uvalené bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom na islamskú republiku s cieľom zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015.

Informovala o tom agentúra AFP.

"Administratíva by mala začať bezpodmienečným zrušením všetkých sankcií uvalených na Teherán od začiatku Trumpovho nástupu do úradu. Na revanš by Irán zrušil všetky opatrenia, ktoré prijal po Trumpovom odstúpení od jadrovej dohody," napísal Zaríf a varoval pred akýmkoľvek pokusom o "získanie ústupkov".

Od prelomovej dohody, ktorú uzavreli Irán a Spojené štáty, Čína, Rusko, Británia, Francúzsko a Nemecko na potlačenie jadrových ambícií Teheránu výmenou za zmiernenie sankcií, Trump v roku 2018 jednostranne odstúpil a zaviedol prísne sankcie.

Tie uvrhli iránsku ekonomiku do hlbokej recesie a v reakcii na to sa krajina v roku 2019 vrátila k porušovaniu záväzkov vyplývajúcich z dohody.

Iránska vláda naznačila pripravenosť rokovať s Bidenom, ktorý sa ujal funkcie 20. januára a ktorý vyjadril ochotu obnoviť diplomatické vzťahy s Teheránom.

Biden to však podmienil tým, že sa Irán vráti k prísnemu dodržiavaniu svojich záväzkov vyplývajúcich z dohody, zatiaľ čo Teherán požaduje od Washingtonu, aby najprv zrušil všetky sankcie.