WHO a Pfizer sa dohodli na 40 miliónoch vakcín pre chudobné štáty

Vakcínu poskytnú v rámci programu COVAX.

22. jan 2021 o 19:03 TASR

ŽENEVA. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a farmaceutický gigant Pfizer v piatok oznámili dohodu na dodaní 40 miliónov prvých dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od partnerských spoločností Pfizer-BioNTech pre chudobnejšie krajiny.

Vakcínu poskytnú v rámci programu COVAX - mechanizmu WHO, informovala tlačová agentúra AFP.

"S radosťou oznamujem, že program COVAX podpísal dohodu so spoločnosťami Pfizer a BioNTech na 40 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19," povedal generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na tlačovej konferencii vo švajčiarskej Ženeve.

Distribúcia dávok by sa mohla začať vo februári.

Program COVAX - mechanizmus Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) - má cieľ zabezpečiť tento rok dostatok očkovacích látok proti covidu aj pre najzraniteľnejších 20 percent ľudí v každej krajine, bohatej či chudobnej.

Program COVAX zabezpečuje financovanie pre 92 ekonomík s nižšími a nižšími strednými príjmami; pri bohatších krajinách funguje program ako podporná poisťovacia politika.

COVAX už podpísal dohody s výrobcami na dve miliardy dávok vakcín a zabezpečil si aj opcie na ďalšiu miliardu.

"Vakcíny nám všetkým dávajú nádej, že sa pandémia skončí a ekonomika sa dostane na cestu zotavovania," povedal Tedros. "Ale pandémia sa všade skončí, ak ju my všade skončíme. A ak to chceme dokázať, potrebujeme každý členský štát, každého partnera a každého výrobcu vakcíny," doplnil šéf WHO.

Výkonný šéf spoločnosti Pfizer Albert Bourla vyhlásil, že cíti istotu, že firmy Pfizer-BioNTech dokážu vyrobiť dve miliardy dávok vakcíny proti covidu do konca roka 2021.

Podľa šéfa Vakcínovej aliancie Gavi, Setha Berkleyho, dokážu všetci výrobcovia tento rok vyprodukovať šesť až sedem miliárd dávok vakcín.

Tedros však zdôraznil: "Pandémiu nám nepomôžu ukončiť samotné vakcíny, ale očkovanie."