V Izraeli zaočkovali za deň rekordných viac ako 220-tisíc ľudí

Obidve dávky potrebné na zabezpečenie optimálnej ochrany pred nákazou dostalo 850 811 ľudí.

22. jan 2021 o 15:12 TASR

TEL AVIV. V Izraeli zaočkovali vo štvrtok proti novému druhu koronavírusu rekordných 223 560 ľudí. Oznámil to v piatok na Twitteri izraelský minister zdravotníctva Yuli Edelstein, píše agentúra DPA.

Doteraz tak v tejto krajine prvou dávkou vakcíny zaočkovali viac ako 2,4 milióna ľudí. Obidve dávky potrebné na zabezpečenie optimálnej ochrany pred nákazou dostalo 850 811 ľudí.

Izrael má v súčasnosti najvyšší počet zaočkovaných na počet obyvateľov na svete. Izraelská vláda chce zaočkovať všetkých ľudí vo veku nad 16 rokov do konca marca. Vláda tvrdí, že si už zaistila dostatok vakcín, aby mohla tento cieľ dosiahnuť.

Masové očkovanie sa začalo 19. decembra a ako prví ho podstúpili premiér Benjamin Netanjahu a minister zdravotníctva Edelstein. Odborníci sa domnievajú, že k úspechu hromadného očkovania prispieva kvalitný a z veľkej časti digitalizovaný systém verejného zdravotníctva.

V Izraeli je od 27. decembra v platnosti v poradí už tretí lockdown, ktorý tamojšia vláda v utorok predĺžila do konca januára, píše denník The Times of Israel. Ľudia sa okrem iného môžu vzdialiť maximálne na kilometer od svojich domovov.

Židovský štát v piatok hlásil 7099 nových prípadov ochorenia COVID-19, celkovo ich zaznamenal 585 746. Ako pripomína DPA, mnohé z nových prípadov sa vyskytujú v ultraortodoxných židovských komunitách, kde veľké rodiny často žijú v malých bytoch, nedodržujú vládne nariadenia a namiesto toho sa riadia pokynmi svojich rabínov.

Množstvo ultraortodoxných židov sa okrem toho odmieta dať zaočkovať.