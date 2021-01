Sobota ukáže, či sa má Putin Navaľného báť. Chystá mu dlhé väzenie

Zatkli aj Navaľného spolupracovníkov.

22. jan 2021 o 16:43 Matúš Krčmárik

Článok pokračuje pod video reklamou

MOSKVA, BRATISLAVA. Bledožltá budova na tichej moskovskej ulici nevyvoláva dojem, že by malo ísť o jednu z najprísnejších väzníc v Moskve. Vnútri je však blok 99/1 Matroskej Tišiny, jednej z dvoch väzníc, ktoré v Rusku spravuje priamo federálna vláda a nie miestne orgány.

Súvisiaci článok Hokejové ihrisko, kostol a palác s tunelmi. Navaľnyj ukázal Putinovo kráľovstvo Čítajte

Kremeľ tam posiela ľudí, ktorí sú preň obzvlášť nebezpeční. Sedeli tu tí, ktorí sa pred koncom sovietskej éry pokúsili o prevrat, štyri roky si tu odsedel Michail Chodorkovskij, oligarcha, ktorý sa znepáčil prezidentovi Vladimirovi Putinovi, umučili tu Sergeja Magnitského, ktorý upozornil na korupciu v štátnych štruktúrach.

V cele veľkej dvanásť štvorcových metrov s vlastným záchodom tu teraz na rozhodnutie súdu čaká aj Alexej Navaľnyj. Bežne by v Rusku do takej cely umiestnili troch ľudí, no on je na samotke.

Na pomery ruských väzníc je teda v luxuse, ale cenou za to je neustále sledovanie, dokonca aj na záchode, píše web Politico.

Nejde len o fyzickú osobu

Navaľnyj je na Západe považovaný za hlavného odporcu Putinovho režimu, ktorého sa režim v lete pokúsil otráviť novičokom. Putin však jeho význam znižuje, jeho meno verejne ani nespomína. Akou veľkou hrozbou v skutočnosti je, môže sa ukázať už túto sobotu.