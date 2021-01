Pred protivládnym protestom v Moskve zatkli päť Navaľného kolegov

Medzi zadržanými je aj právnička ním založenej protikorupčnej nadácie Ľubov Soboľová.

22. jan 2021 o 12:00 TASR

MOSKVA. Ruská polícia zadržala vo štvrtok piatich spolupracovníkov opozičného politika Alexeja Navaľného.

Stalo sa tak pred plánovanými sobotňajšími demonštráciami na podporu tohto prominentného kritika Kremľa, ktorý sa od minulej nedele nachádza vo väzbe v Rusku.

Informoval o tom v piatok britský denník The Guardian.

Bielorusovi Losovi nariadili opustiť Rusko

Medzi zadržanými sa nachádza Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová, právnička ním založenej protikorupčnej nadácie Ľubov Soboľová, zamestnanec nadácie Georgij Alburov a Anastasia Pančenková, Navaľného spolupracovníčka v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska.

Ďalší z právnikov protikorupčnej nadácie Vladlen Los, ktorý je občanom Bieloruska vo štvrtok informoval, že mu bolo nariadené opustiť územia Ruska.

Zvolávali na nepovolené protesty

Soboľová bola zadržaná pre zvolávanie ľudí na nepovolené zhromaždenia, vyjadril sa pre agentúru AFP jej právnik Vladimir Voronin. Dodal, že jej hrozí udelenie finančnej pokuty.

Jarmyšová ešte na Twitteri napísala, že noc strávila v policajnej cele a že dostala na piatok predvolanie na súd.

Ruské úrady ešte vo štvrtok varovali sociálne siete vrátane Tiktoku, aby zastavili šírenie príspevkov, ktoré nabádajú maloletých k účasti na plánovaných sobotňajších protestoch na podporu Navaľného. Tie sa podľa britského denníka majú konať v 65 ruských mestách.

Roskomnadzor - ruský orgán pre dozor nad médiami - v stredu večer požiadal sociálnu sieť na zdieľanie krátkych videí TikTok a najväčšiu ruskú sociálnu sieť VKontakte, aby zabránili šíreniu informácií, ktoré by mohli viesť maloletých k páchaniu nelegálnych činností a ohroziť tak ich život a zdravie.

Za neuposlúchnutie nariadení im hrozí pokuta do výšky štyroch miliónov ruských rubľov (zhruba 44 000 eur), pripomína The Guardian.

Navaľnyj je vo väzbe

Navaľnyj sa do Ruska vrátil 17. januára, keď v Nemecku ukončil liečbu a terapiu po pokuse otráviť ho nervovoparalytickou látkou novičok.

Lietadlo, ktorým cestoval, malo podľa letového poriadku pristáť na moskovskom letisku Vnukovo, kde naňho čakali jeho stúpenci. Na poslednú chvíľu však bolo presmerované na pristátie na letisku Šeremeťjevo.

Navaľného zadržali pri pasovej kontrole. Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) to zdôvodnila tým, že Navaľnyj je na medzinárodnom zozname hľadaných pre porušenie podmienok výkonu podmienečného trestu, ktorý dostal v prípade Yves Rocher. Nasledujúci deň, 18. januára, ho súd vzal do väzby na 30 dní, teda do 15. februára.

Alexej Navaľnyj, 44-ročný bojovník proti korupcii, tvrdí, že jeho otrávenie nariadil ruský prezident Vladimir Putin, čo však Kremeľ opakovane popiera.