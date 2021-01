Moskva víta ochotu Washingtonu predĺžiť zmluvu New START

Biden navrhol Rusku predĺžiť zmluvu o ďalších päť rokov.

22. jan 2021 o 13:10 TASR

VIEDEŇ. Moskva víta politickú vôľu Washingtonu predĺžiť platnosť rusko-americkej zmluvy o znížení počtu strategických útočných zbraní (New START), všetko však bude závisieť od detailov tohto návrhu, uviedol v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Podľa agentúry TASS Peskov takto reagoval na správy, že nový americký prezident Joe Biden navrhol Rusku predĺžiť zmluvu o ďalších päť rokov.

Vítajú politickú vôľu

"Rusko je za zachovanie (zmluvy) New START a za predĺženie tejto zmluvy s cieľom získať čas na rozhovory a kontakty. Môžeme len privítať politickú vôľu na predĺženie (platnosti) tohto dokumentu, ale všetko bude závisieť od podrobností v tomto návrhu, ktorý ešte len bude predmetom skúmania," povedal Peskov novinárom.

Predĺženie platnosti zmluvy poskytne Rusku a USA čas na zváženie ďalších opatrení na zvýšenie strategickej stability, reagoval zas stály predstaviteľ Ruska pre medzinárodné organizácie vo Viedni Michail Uľjanov.

Viac času

"Je to povzbudzujúci krok. Predĺženie poskytne obom stranám viac času na zváženie možných ďalších opatrení zameraných na posilnenie strategickej stability a globálnej bezpečnosti," uviedol Uľjanov.

"Spojené štáty sa plánujú usilovať o päťročné predĺženie platnosti zmluvy New START, ako to táto dohoda umožňuje," povedala vo štvrtok novinárom hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. "Toto predĺženie (zmluvy) má ešte väčší zmysel v čase, keď sú vzťahy s Ruskom konfliktné, ako je to v súčasnosti," dodala.

Dohovor (známy v angličtine ako New START, v ruštine SNV-III) má oficiálny názov "Zmluva medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou o opatreniach na ďalšie zníženie počtu a obmedzenie strategických útočných zbraní".

Zmluva bola Moskvou a Washingtonom uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Dokument platí do 5. februára 2021. Podľa dohody môže byť jeho platnosť predĺžená o päť rokov.