Opatrenia v Česku sa nebudú uvoľňovať skôr ako začiatkom februára

Česká vláda predĺžila núdzový stav do 14. februára.

22. jan 2021 o 10:32 TASR

PRAHA. Česká vláda v piatok do 14. februára predĺžila núdzový stav a s ním súvisiace opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.

Informovali o tom weby Novinky.cz a iDNES.cz.

Uvoľňovanie opatrení

Minister zdravotníctva Jan Blatný na tlačovej konferencii po rokovaní vlády uviedol, že prvé uvoľnenie opatrení by mohlo prísť na prelome januára a februára, keď by sa mohla vrátiť do škôl časť žiakov. Prevádzku by tiež mohli obnoviť lyžiarske vleky.

"V rámci krízových opatrení sa uskutočnila úprava, ktorá umožňuje činnosť jaslí," povedal Blatný.

Do škôl by sa podľa neho mohli vrátiť žiaci maturitných ročníkov, málotriedok a žiaci celého prvého stupňa. Cieľom je, aby sa to stalo čo najskôr, musí to však umožniť epidemiologická situácia. No nedôjde k tomu skôr ako 1. februára, uviedol minister.

Kabinet rokoval aj o spustení lyžiarskych vlekov. Ani to nenastane skôr ako na prelome januára a februára.

"Z epidemiologického hľadiska nevidíme problém vo vlastnej prevádzke vlekov. Je však potrebné zabezpečiť, aby otvorenie vlekov nespôsobilo mobilitu ľudí v krajine," konštatoval Blatný.

Núdzový stav

Práve návrat časti žiakov do škôl a otvorenie lyžiarskych areálov bola jedna z podmienok komunistov, aby vo štvrtok v Poslaneckej snemovni podporili predĺženie núdzového stavu. Nakoniec prešiel práve návrh KSČM na predĺženie núdzového stavu do 14. februára, zatiaľ čo vláda chcela až do 21. februára.

S výnimkami tak v ČR ďalej platí obmedzenie voľného pohybu či zhromažďovania vrátane nočného zákazu vychádzania, zatvorené zostávajú reštaurácie a obchody okrem prevádzok so stanoveným nevyhnutným tovarom.

Ministri tiež v piatok posudzovali, či po vzore Nemecka a Rakúska odporučia alebo opatreniami nariadia nosenie respirátorov či chirurgických rúšok v hromadnej doprave a obchodoch. Na budúci týždeň prerokujú návrh ministerstva zdravotníctva na úpravu opatrení podľa protiepidemického systému PES.