Starosta Ria sklamal školy samby. Zrušil karneval, ktorý začal pandémiu

Negatívom koronavírusu v najväčšej krajine Južnej Ameriky je zvýšená rozvodovosť.

22. jan 2021 o 9:35 ČTK, TASR

RIO DE JANEIRO. Tento rok neuskutoční slávny karneval v Riu de Janeiro. Oznámil to dnes starosta mesta Eduardo Paes, informovala agentúra AFP.

Karneval sa tradične koná vo februári alebo marci, už vlani na jeseň ho ale radnica odložila na neurčito.

Starosta sklamal nádeje škôl samby

Školy samby doteraz dúfali, že by sa karneval mohol uskutočniť v neskoršom termíne. Najčastejšie sa hovorilo o júli. Starosta ale ich nádeje sklamal.

"Nikdy som neskrýval svoju vášeň pre karneval a viem, ako je táto kultúrna udalosť ekonomicky dôležitá pre naše mesto," uviedol starosta Eduardo Paes na twitteri.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa neho by ale bolo "nerozumné" myslieť si, že bude možné v júli karneval usporiadať.

"V roku 2022 budeme môcť (všetci riadne zaočkovaní) osláviť život a našu kultúru so všetkou silou, akú si to zaslúži," uviedol Paes, ktorý do funkcie starostu druhého najväčšieho brazílskeho mesta nastúpil 1. januára.

Karneval odštartoval pandémiu v krajine

Naposledy bol karneval v Riu zrušený v roku 1912 kvôli úmrtiu ministra zahraničia.

Prvý prípad nákazy koronavírusom v Brazílii potvrdili deň po skončení minuloročného karnevalu. Odvtedy sa v krajine s približne 209 miliónmi obyvateľmi preukázala u viac 8,6 milióna z nich.

V súvislosti s ochorením Covid-19 zomrelo viac ako 214 000. Za posledných 24 hodín pribudlo 59 119 infikovaných 59 119 a 1 316 osôb zomrelo.

Rekordná rozvodovosť

Brazílske národné združenie notárov informovalo o rekordnom počte rozvodov v druhej polovici minulého roka.

Súvisiaci článok Španielsko hlási rekordný denný nárast nových prípadov nákazy Čítajte

Dôvodom je, že manželia sú v čase pandémie koronavírusu dlho spolu zavretí v domácnosti, informuje tlačová agentúra Reuters.

Najväčšia latinskoamerická krajina, ktorá zaznamenala po Spojených štátoch druhý najvyšší počet úmrtí na koronavírus na svete, zaregistrovala za posledných šesť mesiacov minulého roka 43 859 rozvodov. To je nárast o 15 percent v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2019 - a aj najvyšší počet od začiatku zaznamenávania rozvodov v roku 2007, uviedlo združenie notárov.

V októbri mala Brazília vôbec najvyšší zaznamenaný mesačný počet rozvodov, a to vyše 7 600. Združenie dodalo, že celkový počet rozvodov za úplný rok 2020 bol nižší než v roku 2019, ale iba preto, že notári mali vlani v marci a čiastočne aj v apríli počas prvej vlny pandémie zatvorené.

Počty rozvodov však pravdepodobne zvýšila aj možnosť, ktorú notári zaviedli, a to registrácia rozvodov online. Pre partnerov je to ľahší spôsob oficiálne sa rozísť, vysvetlili notári.