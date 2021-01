Republikáni navrhujú odklad začatia impeachmentu na február

Demokrati chcú naopak proces impeachmentu urýchliť.

22. jan 2021 o 7:51 TASR

WASHINGTON. Republikáni v americkom Senáte chcú začiatok procesu ústavnej žaloby (impeachmentu) voči exprezidentovi Donaldovi Trumpovi posunúť na približne polovicu februára.

Cieľom je zaistiť, aby mali všetky zúčastnené strany dostatok času sa na tento proces pripraviť, povedal vo štvrtok večer miestneho času líder senátnej menšiny, republikán Mitch McConnell.

Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Urýchlenie procesu

McConnell počas štvrtkového telefonátu s republikánskymi senátormi navrhol, aby Snemovňa reprezentantov žalobu oficiálne Senátu predložila až 28. januára. Následne by mali obe zúčastnené strany do 13. februára dva týždne na to, aby predložili príslušné písomné dokumenty.

Bývalý prezident Trump a jeho právny tím by sa tak mohli lepšie pripraviť, čo by zaručilo spravodlivý proces, dodal. Tento návrh McConnell podľa vlastných slov predložil lídrovi demokratickej väčšiny v Senáte Chuckovi Schumerovi. Navrhovaný časový plán musia totiž schváliť aj demokrati.

Demokrati chcú však proces impeachmentu urýchliť, a to aj preto, aby sa mohli venovať iným záležitostiam vrátane schvaľovania finančného balíka súvisiaceho s dôsledkami koronavírusovej krízy.

Príliš skoro

Predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová by mohla žalobu poslať do Senátu už v piatok, píše AP. "Bude to skoro, nemyslím si, že to bude trvať dlho, ale musíme to spraviť," vyhlásila vo štvrtok.

Zabudnúť, že 6. januára pri pokuse podkopať voľby, demokraciu a zneuctiť ústavu zomreli ľudia, by bolo podľa Pelosiovej "škodlivé pre jednotu".

Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu schválila podanie ústavnej žaloby na bývalého amerického prezidenta Trumpa za "podnecovanie povstania" v súvislosti s násilným útokom jeho stúpencov na budovu Kapitolu.

Trump sa tak stal jediným prezidentom, na ktorého bola podaná ústavná žaloba dvakrát v priebehu funkčného obdobia. Prvýkrát čelil impeachmentu v decembri 2019.