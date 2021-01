Koronavírus vo svete: Viaceré krajiny sprísňujú opatrenia kvôli novým mutáciám

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie. Ako sa vyvíja situácia v Česku, Francúzsku a ďalších krajinách?

22. jan 2021 o 9:04

Správu priebežne aktualizujeme.

Koronavírus vo svete Celkový počet potvrdených prípadov: 98 109 885 Počet vyliečených: 70 517 127 Počet úmrtí: 2 100 824 Zdroj: worldometers.info/coronavirus, aktualizované o 8:46

Mapa

Koronavírus v Česku

Koronavírus v Francúzsku

Koronavírus v Portugalsku

Koronavírus v Európe

Koronavírus v Francúzsku Celkový počet potvrdených prípadov: 2 987 965 Počet vyliečených: 214 538 Počet úmrtí: 71 998

Cestujúci prichádzajúci do Francúzska z krajín EÚ sa budú musieť od nedele pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom testu na nový koronavírus, ktorý nebude starší ako 72 hodín. Oznámil to vo štvrtok večer po videosummite lídrov krajín EÚ úrad francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Povinnosť negatívneho PCR testu bude platiť od polnoci zo soboty na nedeľu. Výnimky budú mať ľudia cestujúci z "nevyhnutných" dôvodov, ako napríklad cezhraniční pracovníci či preprava tovarov, píše agentúra DPA. To, či budú udelené i ďalšie výnimky, zatiaľ jasné nebolo.

Francúzsko už posilnilo kontroly na hraniciach z dôvodu šírenia nových variantov vírusu. Negatívny test museli už skôr predkladať cestujúci z krajín mimo EÚ. Cestujúci musia navyše podstúpiť sedemdňovú izoláciu.

Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran vo štvrtok obyvateľom krajiny odporučil, aby namiesto látkových rúšok nosili chirurgické, ktoré poskytujú lepšiu ochranu pred nákazou. Véran pre

televíznu stanicu TF1 uviedol, že obmedzenia týkajúce sa lyžiarskych stredísk sa s najväčšou pravdepodobnosťou od februára nezmiernia.

"Môžeme byť nútení prijať tvrdšie opatrenia ako tie, s ktorými sa Francúzi vyrovnávali na jeseň... Ak si to situácia bude vyžadovať, mohlo by to viesť i k lockdownu," citovala ho agentúra Reuters.

Francúzsko, kde sú školy i obchody naďalej otvorené, eviduje vyše 71.000 úmrtí na ochorenie COVID-19. V posledných dňoch tam zdravotnícke úrady zaznamenali zvýšenú mieru šírenia nákazy.

Koronavírus v Portugalsku Celkový počet potvrdených prípadov: 595 149 Počet vyliečených: 434 237 Počet úmrtí: 9 686

Portugalský premiér António Costa vo štvrtkovom televíznom prejave oznámil, že lety do Británie i v opačnom smere budú od soboty pozastavené s cieľom zastaviť šírenie novej mutácie koronavírusu, ktorý po prvý raz detegovali vlani v decembri v Británii. Informovala o tom agentúra DPA.

Tieto dopravné opatrenia majú podľa slov predsedu portugalskej vlády "znížiť riziko prenosu tohto variantu (vírusu)". Oznámenie prišlo po mimoriadnom zasadnutí tamojšej vlády, kde sa jej členovia zaoberali otázkou zatvorenia škôl vzhľadom na stúpajúci počet infikovaných.

Medzi opatrenia, o ktorých vládny kabinet rokoval, patrí podľa miestnych médií napríklad zatvorenie univerzít i centier dennej starostlivosti, čo by mohlo začať platiť už od piatka. Objavujú sa i výzvy na odklad prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na nedeľu.

Portugalsko v stredu zaznamenalo za 24 hodín rekordný nárast nakazených - pribudlo 14.647 prípadov. Vo štvrtok sa počet nakazených zvýšil o ďalších 13.544. Podľa premiéra má až 20 percent nových pozitívne testovaných osôb britskú mutáciu vírusu. Tamojšie zdravotnícke úrady predtým vo štvrtok uviedli, že ich je 13 percent.

Za 14 dní hlásili v Portugalsku podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 1215 nakazených na 100 000 obyvateľov. Horšie na tom boli v tomto smere len dve krajiny: Írsko (1444 nakazených) a Česko (1362 nakazených).

Koronavírus si vyžiadal v Portugalsku už 9686 obetí na životoch. Od minulého piatka platí v krajine lockdown: zatvorené sú všetky obchody, ktoré nepredávajú tovar každodennej spotreby aj reštaurácie. Ľudia smú svoje domovy opustiť len z opodstatnených dôvodov a zamestnanci musia, ak je to možné, pracovať z domu.