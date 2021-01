Dobré ráno: Žiadny múr, späť k parížskej dohode. Biden zmieta Trumpove míľniky zo stola

Už stihol vydať zásadné nariadenia.

21. jan 2021 o 23:30 Branislav Ondrášik, Nikola Bajánová

Vypočujte si podcast

Akoby to boli dva celkom odlišné svety. Dva týždne po chaose, násilí a pokuse o prevrat sa Kapitol zmenil na slávnostné pokojné miesto, z ktorého zneli najmä slová plné nádeje a povzbudenia.

Spojené štáty americké majú nového prezidenta, ktorý sa v politike pohybuje veľmi dlho, a prvýkrát v histórii aj ženu na viceprezidentskom poste.

Od oboch sa v týchto mimoriadnych časoch očakávajú významné kroky vedúce k zotaveniu krajiny.

Či sa im to podarí, sa Nikola Bajánová pýtala Braňa Ondrášika, ktorý americké politické dianie v denníku SME komentuje.

Zdroj zvukov: NBC News, CNN, YT Biden Inaugural Comittee

Krátky prehľad správ

Prezidentka Zuzana Čaputová aj infektológ Vladimír Krčméry už dostali druhú dávku vakcíny. Krčméry bol vôbec prvým zaočkovaným na Slovensku. Okrem nich druhú dávku dostali aj členovia konzília odborníkov a niektorí ministri.

V Bratislave sa objavilo nové ohnisko nákazy koronavírusom, tentokrát medzi ľuďmi bez domova. V karanténe vo Vrakuni sú desiatky ľudí. Primátor Matúš Vallo žiada o pomoc dobrovoľníkov.

Vyšetrovateľ navrhol väzbu pre obvinenú žilinskú sudkyňu Evu Kyselovú, ktorú zadržali v rámci akcie Plevel pre úplatky. Obvinenú sudkyňu Máriu Urbanovú prepustili, pretože spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní a k spáchaniu skutkov sa priznala.

OĽaNO stiahlo novelu, ktorá by umožňovala odvolanie a menovanie vedúcich úradníkov na okresných úradoch napríklad na návrh ministra. V návrhu videli problém Za ľudí, podľa ktorých nešlo o skutočné odpolitizovanie štátnej správy. Predkladatelia hovoria, že chcú ešte doladiť detaily.

Britský hudobný festival Glastonbury tento rok znova zrušili pre pretrvávajúcu pandémiu. Vstupenky platia na budúci rok. Glastonbury museli organizátori zrušiť aj v roku 2020.

Odporúčanie

Ako som prežila čínsky reedukačný tábor pre Ujgurov. To je moje dnešné odporúčanie na mrazivé čítanie z The Guardian.

