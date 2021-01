Grécky parlament schválil rozšírenie západných teritoriálnych vôd

Západné pobrežie Grécka smeruje k Taliansku a hraničí s Albánskom.

21. jan 2021 o 9:17 SITA

ATÉNY. Grécki zákonodarcovia v stredu drvivou väčšinou schválili legislatívu umožňujúcu rozšíriť teritoriálne vody pri západnom pobreží zo šiestich na 12 námorných míľ.

Stredopravú vládu podporili taktiež zástupcovia štyroch opozičných strán. Hlasovania, ktoré sa skončilo výsledkom 284:0, sa zdržali členovia komunistickej strany.

Expanzia má zdôrazniť právo krajiny na vykonávanie Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorý v roku 1982 vyhradil hranicu 12 námorných míľ. Grécko rozširuje oblasť svojho teritória prvý raz od roku 1947.

Tento krok by mohol ovplyvniť napäté vzťahy medzi Gréckom a Tureckom, ktoré sa sporia o námorné hranice a práva na nerastné suroviny v Egejskom mori a východnej časti Stredozemného mora.

Ankara tvrdí, že rozšírenie teritoriálnych vôd Grécka smerom na východ by sa považovalo za „vojnový akt“ a argumentuje, že grécke ostrovy by mu prakticky zabránili v prístupe do Egejského mora.

Rozhovory medzi krajinami zamerané na vyriešenie sporu prerušili pred štyrmi rokmi, no pod nátlakom západných spojencov obe strany tvrdia, že sú ochotné ich znovu začať.