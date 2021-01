Za porno z juhu trest. KĽDR bude stíhať holdovanie cudzím vplyvom

Za pašovanie vecí z Japonska a USA hrozí aj trest smrti.

20. jan 2021 o 15:30 ČTK

Článok pokračuje pod video reklamou

PCHJONGJANG. Severná Kórea zavádza prísne pokuty a tresty väzenia pre každého, koho pristihnú, ako sa baví pri juhokórejských programoch, alebo sa bude pokúšať napodobniť spôsob, akým sa hovorí v susednej Južnej Kórei.

Tým, ktorí budú zakázaný obsah pašovať, hrozí doživotie i trest smrti. Ide o ďalší krok v rámci boja severokórejského vodca Kim Čong-una proti vonkajším vplyvom a za lepšiu "domácu zábavu", napísala agentúra Reuters.

Prísne tresty za dovoz i sledovanie

Nový zákon proti reakcionárskemu zmýšľaniu prijali koncom minulého roka a teraz o ňom informoval webový portál Daily NK, ktorý sídli v Soule a s pomocou zdrojov zo Severnej Kórey informuje o dianí v izolovanej KĽDR.

Súvisiaci článok Vlani utieklo zo Severnej Kórey výrazne menej ľudí Čítajte

Podľa nových pravidiel hrozí až 15 rokov vo väzenskom tábore tým, ktorí budú pristihnutí, že pozerajú či čítajú juhokórejské médiá, rovnako ako za zaobstarávanie si pornografie, používanie neregistrovanej televízie, rádia, počítača, zahraničného mobilného telefónu či iného elektronického zariadenia. Rodičom, ktorých deti porušia zákaz, hrozia pokuty.

Japonské médiá s väzbami na KĽDR tento mesiac informovali, že nový zákon zakazuje tiež hovoriť alebo písať juhokórejským štýlom. Podľa nich severokórejský vodca Kim Čong-un kritizoval napríklad bežnú juhokórejskú prax používať termíny staršia a mladšia sestra alebo brat pre osoby, ktoré s dotyčným nie sú príbuzné. Reuters tieto informácie nemohol overiť z nezávislých zdrojov.

Podľa Daily NK hrozí doživotie každému, kto by bol pristihnutý, že do KĽDR dováža zakázaný materiál z Južnej Kórey, zatiaľčo každému, kto by bol pristihnutý pri dovoze značného množstva zakázaného obsahu z USA či Japonska, hrozí trest smrti.

Cez deň oslavujú Kima, večer pozerajú seriály

Zdá sa, že nový zákon zvyšuje časť trestov a sprísňuje obmedzenia v rámci dlhodobého boja severokórejskej vlády proti informáciám zvonku.

Dôraz kladený na materiály z Južnej Kórey a také nedefinovateľné prvky, ako je prízvuk, len dokazujú, aké obavy má severokórejská vláda z vplyvu bohatšieho a demokratického juhu, povedal Pak So-kil zo skupiny Sloboda v Severnej Kórei, ktorá podporuje prebehlíkov.

Obmedzený, ale neustále silnejúci prístup k informáciám, napríklad vďaka pohraničnému obchodu s Čínou, pomáha urýchliť subtílne zmeny v KĽDR, kde sa štátne médiá môžu sústrediť len na budovanie prestíže Kim Čong-una, povedal Tche Jong-ho, prvý severokórejský prebehlík, ktorý sa stal juhokórejským poslancom.

"Cez deň obyvatelia skandujú 'dlhý život Kim Čong-unovi!', zatiaľ čo v noci sa pozerajú na juhokórejské seriály a filmy," dodal Tche.