Ani Trumpovo sťahovanie nie je ako predtým. Bidenovi Biely dom poriadne vyčistia

Zmena prezidenta prináša sťahovanie.

20. jan 2021 o 13:57 Matúš Krčmárik

WASHINGTON, BRATISLAVA. Keď Joe Biden o dvanástej hodine zloží prezidentskú prísahu, nezačne sa len jeho vládnutie, ale aj operácia sťahovanie v budove o dva kilometre ďalej.

Skôr sa totiž nemôžu do Bieleho domu prinášať veci nového prezidenta a ten sa už večer udomácni v priestoroch, ktoré mu majú aspoň trochu pripomínať domov. Personál asi 90 zamestnancov Bieleho domu má na to približne päť hodín.

Tento rok to komplikuje fakt, že pre pandémiu koronavírusu musia všetkých šestnásť izieb či šesť kúpeľní na druhom poschodí určenom ako ubytovacie priestory pre amerického lídra vydezinfikovať.

Menej času

Dôležité je to aj preto, že Trump s rodinou a viacerými spolupracovníkmi prekonali Covid-19. Navyše, Joe Biden má 78 rokov a patrí do rizikovej vekovej skupiny. Aj preto mu vraj odporúčali, aby sťahovanie do nového domova o niekoľko dní posunul, aby bol čas na dôkladné vyčistenie priestorov.

Pandémia zároveň skracuje oficiálny program inaugurácie, neuskutoční sa napríklad tradičný ples, prezident sa tak do Bieleho domu zrejme dostane o niečo skôr, čo dáva personálu ešte menej času.

Iné je to tento rok aj preto, že z Bieleho domu odchádza Donald Trump.