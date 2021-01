Trump ju podpichoval. Viceprezidentka Harrisová môže dozerať na jeho impeachment

Harrisová sa ako viceprezidentka zároveň stala aj predsedníčkou Senátu.

20. jan 2021

WASHINGTON, BRATISLAVA. Odchádzajúci americký prezident Donald Trump nenechal jej odstúpenie z boja o Biely dom bez povšimnutia.

„Toľká škoda. Budeš nám chýbať,“ odkázal Trump svojej vyzývateľke Kamale Harrisovej začiatkom decembra 2019 cez status na twitteri.

Harrisová, ktorá pôvodne chcela Trumpa v prezidentskom kresle nahradiť, vtedy odstúpila zo súboja o demokratickú nomináciu, pretože sa jej nepodarilo získať dosť peňazí na financovanie kampane.

„Nemajte obavy, pán prezident. Vidíme sa na súdnom procese,“ reagovala na Trumpovo podpichnutie demokratická politička a vtedy ešte senátorka za štát Kalifornia.

Odchádzajúci šéf Bieleho domu totiž vtedy čelil ústavnej žalobe, takzvanému impeachmentu, za zneužitie moci. Vtedy ho Senát Spojených štátov, ktorý v prípade impeachmentu vystupuje ako súd, uznal nevinným. V tom čase mali v Senáte prevahu Trumpovi republikáni.

V prezidentských voľbách Trumpa neporazila ona, ale demokrat Joe Biden.

Dnes, keď Trump aj po odchode z Bieleho domu čelí druhému impeachmentu a kongresmani ho obžalovali z oveľa závažnejšieho činu, je pomer síl v Senáte vyrovnaný.

Päťdesiat členov v ňom majú republikáni, päťdesiat demokrati. Rozhodujúcim hlasom v Senáte preto bude práve Kamala Harrisová, ktorá v stredu o 18. hodine stredoeurópskeho času zložila prísahu a stala sa prvou viceprezidentkou v histórii Spojených štátov.

S každým adeptom na člena kabinetu robila pohovor

Dcéra indickej matky a jamajského otca Harrisová nie je len prvou ženou na poste amerického viceprezidenta. Zároveň je aj prvou černoškou a ženou s indickými koreňmi na tomto poste.

emeritný profesor práva Joel Goldstein

Kým si ju novozvolený a v poradí 46. americký prezident Joe Biden vlani v auguste vybral ako viceprezidentku, bola najprv jeho súperkou v demokratických primárkach.

Odvtedy však veľmi úzko spolupracujú. Joe Biden dokonca vyhlásil, že ‚zatiaľ neurobil jediné rozhodnutie o svojej administratíve (teda o ministroch, ktorí budú tvoriť jeho vládu, pozn.), ktoré by vopred nekonzultoval s Kamalou Harrisovou,“ pripomína Bidenovo vyjadrenie televízia BBC.

Nová americká viceprezidentka tak ešte pred nastúpením do úradu urobila pohovor s každým z potenciálnych adeptov do Bidenovho kabinetu.

Má mať posledné slovo

Vo funkcii, do ktorej v utorok nastúpila Harrisová, pôsobil samotný Biden osem rokov ako viceprezident demokrata Baracka Obamu.

Obama sa Bidena na začiatku úradovania spýtal, čo od svojej viceprezidentskej pozície očakáva.

„Povedal som mu, že chcem byť posledným človekom v miestnosti, kým (Barack Obama) urobí dôležité rozhodnutia. A presne o to isté som požiadal Kamalu. Aby bola tým posledným hlasom v miestnosti. Aby mi vždy povedala pravdu,“ vyhlásil Biden.

„Pozícia posledného hlasu v miestnosti Harrisovej prinesie prestíž a posilní jej postavenie nielen vo Washingtone D. C., ale aj na medzinárodnej scéne, čo by mohlo byť užitočné pri jej budúcich ambíciách,“ myslí si emeritný profesor práva Joel Goldstein zo Saintlouiskej univerzity, ktorého na svojom webe cituje televízia al-Džazíra.

Biden totiž nastúpil do úrady ako 78-ročný. Sám seba opakovane označuje za „prechodného kandidáta“ a je možné, že o štyri roky už nebude kandidovať znovu. Harrisová by tak mohla dostať výraznejší priestor o niečo skôr, ako je bežné.

Viceprezidentka aj predsedníčka Senátu

V americkom systéme je viceprezident zároveň predsedom jednej z dvoch komôr Kongresu – Senátu.

Harrisová sa tak pár dní pred inauguráciou vzdala svojho postu kalifornskej senátorky, len aby v stredu získala ešte silnejší hlas v Senáte.

Viceprezidentka bude mať rozhodujúce slovo v prípadoch, keď sa senátori nebudú vedieť dohodnúť v kľúčových otázkach. Napríklad na menách členov Bidenovho kabinetu či nominantoch na post federálnych sudcov.

Harrisová by teda mohla byť zárukou, že Biden do svojho kabinetu dokáže pretlačiť progresívnych kandidátov, najmä Neeru Tandenovú do funkcie šéfky úradu pre správu a rozpočet či kalifornského generálneho prokurátora Xaviera Becerru na post ministra zdravotníctva.

Bez Harrisovej hlasu by hrozilo, že na týchto menách sa rozpoltený Senát nedokáže dohodnúť pre vyrovnaný pomer republikánskych a demokratických hlasov.

Na druhý impeachment bude dozerať ako šéfka

Keďže Trump sa stal historicky prvým americkým prezidentom, ktorého kongresmani obžalovali dvakrát, dokonca v jednom volebnom období, môže teraz Harrisová dozerať na proces jeho impeachmentu už ako predsedníčka Senátu.

Odchádzajúci prezident tentoraz čelí obvineniu z podnecovania na vzburu.

Násilnosti, pri ktorých dav Trumpových priaznivcov 6. januára zaútočil na budovu Kongresu, pričom zahynulo päť ľudí, totiž podľa obžaloby podnietil práve Trump.

Nato, aby bol Trump uznaný za vinného, je potrebný súhlas najmenej dvoch tretín zo všetkých prítomných senátorov. Ak by sa teda na hlasovaní zúčastnil stočlenný Senát v plnom obsadení, za vinu by muselo hlasovať najmenej 67 senátorov.

Ešte pred rokom Senát ovládaný republikánmi Trumpa podľa predpokladov od obvinení očistil. Dnes sa však zdá, že za Trumpovu vinu by hlasovali nielen všetci demokrati v Senáte, ale aj viacerí republikáni.

Medzi nimi je napríklad senátorka Lisa Murkowski za Aljašku či senátor Utahu Mitt Romney, ktorý hlasoval za Trumpovu vinu už pri prvom impeachmente. Podľa denníku Washington Post je však v súčasnosti už 13 republikánskych senátorov otvorených možnosti odsúdiť Trumpa.

Senát bude tentoraz o Trumpovej vine rozhodovať už po jeho odchode z úradu. Politológovia napriek tomu zdôrazňujú, že toto hlasovanie bude mať stále veľký dosah na Trumpovu politickú budúcnosť.

V prípade, že ho senátori uznajú za vinného, príde o doživotnú ochranku, prezidentskú penziu a aj možnosť v budúcnosti kandidovať.