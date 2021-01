Hokejové ihrisko, kostol a palác s tunelmi. Navaľnyj ukázal Putinovo kráľovstvo

Luxusný palác je na pozemkoch ruskej tajnej služby.

19. jan 2021 o 19:31 Lukáš Onderčanin

MOSKVA, BRATISLAVA. Deň po tom, ako ruského opozičného aktivistu a politika Alexeja Navaľného poslal súd po návrate z Berlína na mesiac do väzenia, zverejnila jeho Nadácia boja proti korupcii (FBK) novú investigatívnu reportáž. Tá odhaľuje honosný palác a komplex, ktorý si na brehu Čierneho mora postavil ruský prezident Vladimir Putin.

"Nie je to záhradný domček, nie je to dača, nie je to rezidencia - je to celé mesto, alebo skôr kráľovstvo," hovorí Navaľnyj na videu, ktoré nahral počas svojho pobytu v Nemecku.

Prezident mal podľa neho na vybudovanie paláca minúť viac ako sto miliárd rubľov (1,1 miliardy eur) z podvodne získaných zdrojov.

Bezletová zóna a hokejové klzisko