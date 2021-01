Pôvod vírusu hľadajú z hotela. WHO priznáva, že ho nemusí nájsť

Zlyhala Čína aj WHO, tvrdí nezávislá komisia.

20. jan 2021 o 10:46 Lukáš Onderčanin

PEKING, BRATISLAVA. Zrejme existuje aspoň nejaký prenos nového koronavírusu z človeka na človeka, napísala pred rokom, 19. januára 2020, na sociálnych sieťach Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Neznámy vírus vtedy ešte označovali len ako nCov-2019 a Čína hlásila 62 potvrdených prípadov v meste Wu-chan. O dva dni neskôr už bolo jasné, že prípadov je vyše dvesto a evidujú ich v Thajsku, Japonsku aj v Južnej Kórei. Pribudli aj prvé úmrtia vo Wu-chane.

Nezávislá komisia pre pripravenosť a reakciu na pandémiu, ktorú zriadila samotná WHO, teraz kritizuje Čínu aj samotnú zdravotnícku organizáciu z pomalej reakcie a chýb. Čínske zdravotnícke úrady mali podľa nich dostatok informácií, aby zareagovali rýchlejšie a zaviedli opatrenia.

To, ako sa vírus preniesol na človeka, pritom podľa expertov stále nie je úplne jasné. Vyšetriť by to mala expertná skupina WHO, ktorá je práve teraz v čínskom Wu-chane. Vedci sú však zatiaľ v karanténe a viacerí odborníci upozorňujú na ohrozenú nezávislosť vyšetrovania.

Vzorky zničili a mlčali

O neznámom víruse informovala prvýkrát nemocnica v provincii Chu-pej 27. decembra 2019. Čínske úrady ju však za to pokarhali.