Švajčiarska vláda vyzvala voličov, aby nehlasovali za zákaz zahaľovania tváre

Vláda tvrdí, že takýto krok by okrem iného poškodil sféru cestovného ruchu.

19. jan 2021 o 13:34 TASR

ZURICH. Švajčiarska vláda v utorok odporučila obyvateľom krajiny, aby v marcovom referende odmietli zákaz nosenia závojov zahaľujúcich celú tvár, napríklad buriek či nikábov, ktoré nosia niektoré moslimské ženy.

Vláda tvrdí, že takýto krok by okrem iného poškodil sféru cestovného ruchu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Poškodenie turizmu

Hoci už zákaz zahaľovania celej tváre schválili v regionálnom hlasovaní kantóny St. Gallen a Ticino, švajčiarska federálna vláda je proti tomu, aby boli ústavne zakázané v celej krajine.

"Len veľmi málo ľudí vo Švajčiarsku nosí závoj zahaľujúci celú tvár," uviedla vláda vo vyhlásení.

"Celoštátny zákaz by podkopal suverénnosť jednotlivých kantónov, uškodil turizmu a nebol by prospešný ani pre isté skupiny žien," dodala vláda. Väčšine zahalených žien prichádza podľa nej do Švajčiarska za účelom turizmu a v krajine sa nezdrží dlhší čas.

Obľúbené sú najmä oblasti pri meste Montreux a okolo Ženevského jazera či mestečko Interlaken v strednom Švajčiarsku, kde dovolenky tradične trávia najmä moslimovia z bohatých arabských štátov Perzského zálivu.

Zákaz zahaľovania

Ak voliči 7. marca odmietnu pôvodný návrh o zákaze nosenie závojov zahaľujúcich tvár, vláda pripravila obdobný návrh. Na základe neho by ženy, ktoré takéto šatky nosia, museli svoju tvár odhaliť napríklad pri identifikácii na úradoch či v hromadnej doprave.

Zahaľovanie tváre zakázali v rámci úsilia o ochranu svetských hodnôt a boja proti diskriminácii žien napríklad Francúzsko a Dánsko. Švajčiarsky návrh zakazuje aj to, aby niekto ženy k noseniu takýchto závojov nútil.

Na základe systému priamej demokracie vo Švajčiarsku je akýkoľvek návrh zmeny ústavy spojený s vyhlásením referenda, ak sa vyzbiera viac ako 100 000 podpisov. V roku 2009 zahlasovalo 60 percent Švajčiarov za zákaz výstavby nových minaretov.

Vtedy i teraz stojí za iniciatívou zakázať burky výbor "Egerkinger Komitee", do ktorého patria i členovia krajne pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP).

Zástancovia návrhu z roku 2009 považovali v čase rastúceho nepokoja ohľadom aktivít islamistických militantov v Európe a na Blízkom východe minarety za príliš vzdialené švajčiarskym tradíciám a hodnotám.

Moslimovia tvoria podľa oficiálnych štatistík len päť percent z celkovej 8,6 miliónovej populácie Švajčiarska.