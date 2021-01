Šéf WHO kritizuje nespravodlivé prerozdelenie vakcín a uprednostňovanie mladých

Tedros kritizoval aj výrobcov vakcín.

18. jan 2021 o 19:36 TASR

ŽENEVA. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok vyhlásil, že nie je správne, ak prednosť v očkovaní proti novému koronavírusu dostanú mladí, zdraví dospelí ľudia žijúci v bohatých krajinách pred staršími osobami v chudobnejších štátoch.

Tedros kritizoval i nespravodlivé prerozdeľovanie vakcíny, informovali svetové agentúry.

Šéf WHO v pondelok zo Ženevy odštartoval každoročné virtuálne zasadnutie výkonnej rady WHO so slovami, že jedna nemenovaná chudobná krajina dostala len 25 dávok vakcíny, zatiaľ čo do takmer 50 bohatých štátov distribuovali viac ako 39 miliónov dávok.

"Len 25 dávok dostala jedna z nízkopríjmových krajín - nie 25 miliónov, nie 25.000, len 25," citovala Tedrosa, ktorý pochádza z Etiópie, agentúra AP. Svetu hrozí podľa jeho slov "katastrofálne morálne zlyhanie", čo sa týka prerozdelenia vakcín. "Za toto zlyhanie sa bude platiť ľudskými životmi a živobytím v najchudobnejších krajinách sveta," varoval.

Vakcíny by mali byť distribuované spravodlivo, uviedol. Mnohé krajiny totiž podľa neho napriek prísľubom o rovnocennom prístupe k očkovacím látkam uprednostňovali vlastné bilaterálne zmluvy s výrobcami, tlačili na zvýšenie cien, aby mohli vakcíny zakúpiť medzi prvými. Vlani bolo uzavretých 44 takýchto zmlúv a tento rok už najmenej 12, priblížil šéf WHO.

Tento prístup podľa neho škodí iniciatíve COVAX, ktorá sa zasadzuje práve za spravodlivé poskytovanie vakcín jednotlivým krajinám. "Takéto konanie nakoniec pandémiu len predĺži," varoval a odsúdil nacionalizmus pri získavaní vakcín.

Tedros kritizoval i výrobcov vakcín, ktorí sa usilujú povolenia od regulačných úradov získať v bohatých krajinách namiesto toho, aby svoje údaje poskytli WHO a žiadali globálne schválenie vakcíny.

Zasadnutie výkonnej rady WHO, ktoré potrvá do budúceho utorka, je podľa pozorovateľov jedným z najdôležitejších za posledných 70 rokov a mohlo by formovať úlohu tejto organizácie v otázkach globálneho zdravia ešte aj dlho po skončení pandémie, komentuje agentúra Reuters.

Témami sú okrem iného reformy WHO, ako aj jej financovanie, ktoré sa ukázalo ako nedostatočné po tom, čo administratíva dosluhujúceho prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa vlani oznámila, že z tejto organizácie vystupuje.