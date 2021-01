Česko otvorí papiernictvá, núdzový stav chcú predĺžiť o ďalších 30 dní

Ďalšie uvoľnenia česká vláda tento týždeň nechystá.

18. jan 2021 o 17:31 Laura Smitňová

Článok pokračuje pod video reklamou

PRAHA. V Česku budú od utorka otvorené papiernictvá či obchody s detským oblečením. V pondelok o tom rozhodla vláda.

Súvisiaci článok V Česku pribudlo 2 618 nových prípadov nákazy koronavírusom Čítajte

Premiér Andrej Babiš už pred jej zasadnutím hovoril o možnosti otvoriť tieto prevádzky, s tým, že ďalšie uvoľňovanie si už však pri súčasných počtoch hospitalizovaných osôb nevie predstaviť.

Česko eviduje momentálne 144 957 aktívnych prípadov nákazy, z ktorých je 6 330 hospitalizovaných, čo je o 100 menej než ich bolo v sobotu.

Do 22. januára platí v krajine núdzový stav, podľa Babiša by ho však mala vláda predĺžiť o ďalších 30 dní do 21. februára.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) v televízii Prima dodal, že pokiaľ sa trend znižujúceho sa počtu nakazených udrží, vláda by v stredu rokovala o presune do štvrtého stupňa protiepidemického systému PES.