India očkuje proti covidu, spustila jednu z najväčších kampaní na svete

Vakcínu najprv dostane 30 miliónov zdravotníkov.

16. jan 2021 o 9:33 TASR

NAÍ DILLÍ. V Indii sa v sobotu začalo s hromadným očkovaním proti novému druhu koronavírusu. Vakcínu najprv dostane 30 miliónov zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii boja proti pandémii COVID-19. Informovala o tom agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako prvého v krajine zaočkovali zdravotníka vo vládnej nemocnici v metropole Naí Dillí. Do júla plánuje India zaočkovať bezplatne 300 miliónov svojej populácie, ktorú tvorí 1,35 miliardy ľudí. Po zdravotníkoch bude vakcína podaná zhruba 270 miliónom osôb starším ako 50 rokov, ako aj ľuďom do 50 rokov so závažnými pridruženými ochoreniami.

Súvisiaci článok India ako tretia krajina sveta schválila oxfordskú vakcínu Čítajte

"India dnes spúšťa najväčšiu očkovaciu kampaň na svete," povedal indický premiér Nárendra Módí v prejave k národu, ktorý odvysielala televízia.

Ako píše agentúra AP, India sa vo veľkej miere plánuje spoliehať na softvér s názvom Co-Win. Táto digitálna platforma slúži na vyhľadávanie informácií v reálnom čase týkajúcich sa zásob vakcín, teploty, pri ktorej sú skladované, ako aj osôb, ktorým bola vakcína podaná.

India schválila dve vakcíny proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19. Indický regulačný úrad dal mimoriadne povolenie na použitie vakcíny vyvinutej Oxfordskou univerzitou a farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, ako aj vakcínu od indickej spoločnosti Bharat Biotech. Obe sú podávané v dvoch dávkach.

Vakcínu od firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity, ktorá dostala miestny názov Covishield, vyrába pre Indiu a ďalšie rozvojové krajiny spoločnosť Serum Institute of India, najväčší svetový výrobca vakcín.

V Indii dosiaľ zaznamenali vyše 10,5 milióna prípadov nákazy koronavírusom. Po Spojených štátoch je táto druhá najľudnatejšia krajina sveta najviac zasiahnutou krajinou, čo sa týka počtu infikovaných. Ochoreniu COVID-19 už v Indii podľahlo 151 918 ľudí.