Slovinská opozícia predložila návrh na vyslovenie nedôvery vláde

Koalícia sa spolieha na tesnú väčšinu v parlamente.

16. jan 2021 o 5:32 TASR

ĽUBĽANA. Päť slovinských opozičných ľavicovo orientovaných strán predložilo v piatok návrh na vyslovenie nedôvery stredopravicovej vláde premiéra Janeza Janšu.

Vládu obvinili zo zlyhania v boji s pandémiou a zneužívania koronakrízy na upevňovanie vlastnej autority. Tajné hlasovanie o návrhu by malo v parlamente prebehnúť na budúci týždeň, uvádzajú agentúry Reuters a AFP.

Predseda Demokratickej strany dôchodcov Slovinska (DeSUS) Karl Erjavec informoval, že návrh podpismi podporilo 42 opozičných poslancov. Hlasovať by o ňom mal 90-členný parlament do 22. januára, píše AFP.

Slovinská tlačová agentúra STA uviedla, že predseda parlamentu zvolal schôdzu k hlasovaniu na budúcu stredu.

Koalícia sa spolieha na tesnú väčšinu

Strana DeSUS nedávno vystúpila z vládnej štvorkoalície vedenej Janšom. Svoje rozhodnutie zdôvodnila nesúhlasom so spôsobom, akým vláda pristupuje k pandémii.

Janšu pritom obvinila z toho, že zneužíva pandémiu na útoky voči kritickým médiám a posilňuje si kontrolu nad štátnymi inštitúciami - podobne ako to robí jeho spojenec, maďarský premiér Viktor Orbán.

Nesúhlas strana vyjadrila tiež s tým, že slovinská vláda sa nedávno postavila na stranu Maďarska a Poľska, ktoré chceli kvôli novému právnemu mechanizmu podmieňujúcemu čerpanie eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu zablokovať sedemročný rozpočet EÚ.

Ak by parlament vyslovil vláde nedôveru, opozícia navrhuje za kandidáta na nového premiéra práve Erjavca.

Janšova koalícia sa pri hlasovaní spolieha na podporu 46 poslancov, čo je tesná väčšina. Slovinské médiá však špekulujú, že návrh by v tajnom hlasovaní mohlo podporiť aj niekoľko poslancov koaličnej stredoľavicovej Strany moderného stredu (SMC), ktorá má v parlamente osem mandátov.

Predseda SMC Zdravko Počivalšek tento týždeň deklaroval podporu vláde s tým, že v krajine je teraz potrebná stabilita na zvládnutie pandémie a zaistenie oživenia hospodárstva.

Ak by bol návrh vyslovenia nedôvery úspešný, Erjavec by bol pravdepodobne poverený zostavením novej vlády, o ktorej by do 15 dní musel hlasovať parlament, uvádza AFP.

Opozícia je nejednotná

Samotný Janša skôr tento týždeň povedal, že vyslovenie nedôvery vláde "nie je veľmi pravdepodobné, no mohlo by k nemu dôjsť". Pre vnútorné spory v opozícii je však podľa neho nepravdepodobné, že by následne došlo aj k rýchlemu vytvoreniu novej vlády.

"Nemyslím si, že by to znamenalo, že vytvoria novú vládu, skôr nás povedú k predčasným voľbám," povedal Janša v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Ognjišče.

Opozíciu zároveň obvinil z toho, že návrh podala na vrchole koronakrízy a riskuje, že dôjde k predčasným voľbám skôr, než sa epidemiologická situácia stabilizuje.

Janša je lídrom protiimigračnej Slovinskej demokratickej strany (SDS). Vládu jeho strana SDS vytvorila v marci okrem strán SMC a DeSUS aj so stredopravicovou stranou Nové Slovinsko _ Kresťanskí demokrati (Nsi). Stalo sa tak po januárovej rezignácii bývalého premiéra Marjana Šareca.