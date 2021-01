Británia od pondelka zatvorí všetky cestovné koridory

Uzavretie bude platiť prinajmenšom do 15. februára.

15. jan 2021 o 20:09 SITA

BRATISLAVA. Spojené kráľovstvo od pondelka zatvorí všetky cestovné koridory v snahe o ochranu "pred rizikom dosiaľ neidentifikovaných nových kmeňov" koronavírusu.

V piatok to oznámil britský premiér Boris Johnson, podľa ktorého to bude trvať najmenej do 15. februára. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Všetci cestujúci, ktorí prilietajú do krajiny zo zahraničia, sa pred odletom musia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Ľudia prichádzajúci do Spojeného kráľovstva tiež musia v súlade so súčasnými pravidlami absolvovať desaťdňovú karanténu, ak po piatich dňoch nebudú mať negatívny test.

Cestovné koridory zaviedla Británia v lete, aby umožnila ľuďom cestujúcim z krajín s nízkymi počtami infekcií prísť bez povinnosti karantény.

Ich uzavretie prišlo v čase, keď v piatok začali platiť zákazy cestovania do Veľkej Británie z Južnej Ameriky a Portugalska. Dôvodom sú obavy z nového variantu koronavírusu, ktorý identifikovali v Brazílii.