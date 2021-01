Sicília aj sever. K lockdownu sa vracajú tri talianske regióny

15. jan 2021 o 17:01 TASR

RÍM. Tri talianske regióny sa od budúceho týždňa vrátia k takmer úplnému lockdownu a vo viacerých ďalších sa opatrenia sprísnia. Oznámila to v piatok talianska vláda.

Rozhodnutie prijala v dôsledku rastúceho počtu prípadov nákazy novým koronavírusom, informuje agentúra AFP.

Obmedzené nakupovanie

Medzi tzv. červené zóny sa zaradia - severotaliansky región Lombardsko (do ktorého patrí aj Miláno), ostrov Sicília a tiež Autonómna provincia Bolzano - Horná Adiža.

Zostanú v nich otvorené len supermarkety, lekárne a obchody ponúkajúce základný tovar každodennej spotreby.

Reštaurácie budú fungovať len prostredníctvom osobného odberu či donášok. S výnimkou tínedžerov budú môcť žiaci v týchto oblastiach naďalej fyzicky chodiť do škôl.

Rím sa presúva do bezpečnejšej zóny

Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza uviedol, že zhoršujúcu sa mieru infekcie "nemožno podceňovať" v tejto krajine, ktorá od začiatku pandémie zaznamenala v súvislosti s nákazou už takmer 81 000 úmrtí.

V Taliansku platí trojstupňový systém, v súlade s ktorým sú jednotlivé oblasti zaradené do žltých, oranžových či červených zón, a to v závislosti od rizika prenosu nákazy v nich.

Deväť talianskych regiónov, vrátane Lazia, v ktorom leží aj metropola Rím, sa teraz presúva z najnižšej žltej do oranžovej zóny. V tejto kategórii tak bude už 12 z celkových 20 talianskych regiónov.

V oblastiach zaradených do tzv. oranžových zón sú zatvorené reštaurácie a bary, ktoré môžu fungovať len prostredníctvom donášok a osobných odberov. Otvorené sú však obchody. Nákupné centrá sú zatvorené len počas sviatkov.

Zakázaný presun medzi regiónmi

V celkom Taliansku naďalej platí nočný zákaz vychádzania, a to od 22.00 h do 05.00 h ráno. Zatvorené sú posilňovne, plavárne či divadlá. Do 15. februára je tiež zakázaný presun medzi jednotlivými regiónmi.

Počas vianočných a novoročných sviatkov bola okrem niekoľkých dní do červenej zóny zaradená celá krajina, aby sa predchádzalo rodinným stretnutiam, ktoré by mohli viesť k nárastu prípadov infekcie.