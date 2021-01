Francúzsko sprísnilo opatrenia, zákaz vychádzania sa začne skôr

Premiér Castex sa chce vyhnúť úplnému lockdownu.

15. jan 2021 o 10:31 SITA

BRATISLAVA. Vo Francúzsku bude platiť prísnejší zákaz vychádzania. Premiér Jean Castex uviedol, že nové celoštátne opatrenie nadobudne účinnosť v sobotu o 18:00. Informoval o tom spravodajský portál BBC.

V priebehu decembra v "krajine galského kohúta" zaviedli nočný zákaz vychádzania, ktorý platil medzi 20:00 a 6:00. Nový zákaz bude platiť minimálne 15 dní a po 18:00 bude musieť byť každý doma.

Po tomto čase musia byť zatvorené všetky obchody a prevádzky, s výnimkou pohotovostných služieb.

Castex tiež oznámil nové obmedzenia pre ľudí prichádzajúcich do krajiny. Všetci, ktorí pricestujú zo štátov mimo EÚ, budú musieť najneskôr 72 hodín pred cestou do Francúzska podstúpiť test na prítomnosť koronavírusu, následne ísť do 7-dňovej izolácie a potom opäť podstúpiť testovanie.

Zákaz vychádzania sa považuje za spôsob, ako sa vyhnúť úplnému lockdownu na vnútroštátnej úrovni. Castex podotkol, že ak sa situácia bude ďalej zhoršovať, budú bezodkladne zavedené ďalšie obmedzenia.

Francúzska vláda tiež chce do konca januára zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 viac ako milión ľudí. Podľa ministerstva zdravotníctva bolo doteraz zaočkovaných 318-tisíc obyvateľov.