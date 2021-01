Taliansky premiér hľadá spôsob, ako zachrániť vládu

Najbližšie parlamentné voľby v Taliansku sú naplánované až na rok 2023.

14. jan 2021 o 22:34 TASR

RÍM. Taliansky parlament požiadal vo štvrtok predsedu vlády Giuseppeho Conteho, aby predstúpil pred poslancov a vysvetlil súčasnú krízu vo vládnej koalícii.

Informovala o tom tlačová agentúra ANSA.

Conte sa vo štvrtok stretol s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom a prisľúbil, že vystúpi pred poslancami dolnej komory parlamentu i pred senátormi.

Podľa politológov je po stretnutí s prezidentom Conteho demisia už menej pravdepodobná.

Demisia dvoch ministeriek

Talianska vláda sa ocitla v kríze po demisii dvoch ministeriek zo strany Italia Viva (IV) - ministerky pre záležitosti rodiny Eleny Bonettiovej a ministerky poľnohospodárstva Teresy Bellanovej.

Ich odchod z funkcií oznámil v stredu šéf strany IV Matteo Renzi. Zároveň zdôraznil, že nespustil súčasnú vládnu krízu, ktorá podľa neho trvá "už mesiace".

Renziho strana Italia Viva je síce malá, ale je kľúčová pre prežitie koalície, ktorej súčasťou je aj stredoľavicová Demokratická strana (PD) a antisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S).

Napätie v rámci koalície vyvolali najmä spory o tom, ako najlepšie využiť približne 210 miliárd eur z balíčka hospodárskej obnovy EÚ. Ten má oživiť ekonomiky členských štátov Únie najviac zasiahnutých pandémiou koronavírusu nového typu.

Po odchode IV z koalície Conte de facto stratil väčšinu v Senáte, ale podľa talianskych médií je niekoľko senátorov pripravených podporiť súčasnú vládu v situácii, keď Taliansko stále zápasí s pandémiou, ktorá si vyžiadala už viac ako 80-tisíc obetí a vyvolala krízu v ekonomike.

Takéto riešenie uprednostňuje Demokratická strana (PD), ktorá má silné slovo v koalícii s Hnutím piatich hviezd (M5S).

Nechápu dôvody

Minister hospodárstva Roberto Gualtieri (PD), ktorý bol kedysi členom Renziho formácie, v súvislosti s konaním IV vo štvrtok vyhlásil, že "vyvolanie vládnej krízy v čase pandémie (...) je aktom bezprecedentnej nezodpovednosti".

Tohto ministra čaká chúlostivá úloha - vysvetliť krízu v Talinasku svojim európskym partnerom, keď sa s nimi v pondelok stretne na summite euroskupiny.

Zdroj EÚ v Bruseli v reakcii na najnovší vývoj v Taliansku konštatoval, že "život v demokratických spoločnostiach je komplikovaný a v Taliansku ešte viac ako v iných krajinách (...) upokojuje ma skutočnosť, že Taliansku sa vždy podarí nájsť riešenie týchto problémov".

Na margo krízy v tretej najväčšej ekonomike eurozóny však dodal, že podľa jeho názoru "nie je situácia taká dramatická, ako sa zdá."

Talianske médiá špekulujú, že Conte sa chce vyhnúť predčasným voľbám, mohol by teda parlament požiadať o vyslovenie dôvery a pokúsiť sa vytvoriť inú koaličnú konfiguráciu. Návrat IV do koalície po Renziho útokoch je teoreticky možný, ale veľmi nepravdepodobný, napísal vo štvrtok denník Il Corriere della Sera.

Z prieskumu verejnej mienky, ktorý urobil inštitút Ipsos začiatkom tohto týždňa, vyplýva, že takmer obyvateľov Talianska nechápe dôvody, pre ktoré vypukla vládna kríza. Najbližšie parlamentné voľby v Taliansku sú naplánované až na rok 2023.

Renziho dnes mnohí jeho krajania považujú za arogantného a jeho strana Italia Viva sa v najnovších prieskumoch pohybuje okolo hranice troch percent. Na druhej strane, premiér Conte sa naďalej teší veľkej podpore - svedčí o nej aj hashtag #AvantiConte, ktorí sa šíri na sociálnych sieťach.

Politológovia poukazujú aj na to, že oslabenie Conteho vlády bude hrať do karát opozičnej Ligy Severu na čele s exministrom vnútra Matteom Salvinim, ktorý bol do roku 2019 členom prvého vládneho kabinetu vedeného Contem a ktorý by si želal predčasné voľby.

Vo štvrtok večer mal prebehnúť Salviniho telefonát s bývalým predsedom vlády Silviom Berlusconim, predsedom strany Forza Italia. Ich cieľom je zhodnotiť celkovú politickú situáciu v Taliansku a dohodnúť sa na prípadnej spoločnej stratégii.

Berlusconi je momentálne hospitalizovaný v Monaku pre problémy so srdcovou arytmiou.