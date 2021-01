Lukašenko veľmi chce šampionát, jeho šéfa hokeja však vyšetrujú za vraždu

Šéf bieloruského hokeja bol pri vražde.

14. jan 2021 o 17:39 Matúš Krčmárik

Lukašenko so šéfom svetového hokeja Faselom (Zdroj: TASR/AP)

MINSK, BRATISLAVA. Idem von, napísal priateľom na sociálnej sieti Raman Bandarenka, keď 11. novembra 2020 videl, ako pod jeho domom niekto strháva stužky symbolizujúce odpor proti bieloruskému diktátorovi Alexandrovi Lukašenkovi a premaľúva grafity.

Boli to jeho posledné známe slová. Pred domom v centre Minska sa učiteľ výtvarného umenia a bývalý príslušník špeciálnych jednotiek dostali do potýčky s niekoľkými mužmi. Tí ho potom spútali a natlačili do auta.

Na druhý deň sa už len rodina dozvedela, že Bandarenka vo väzbe zomrel na následky bitky, pri ktorej si vraj udrel hlavu o zem. Zábery a svedkovia to však popierajú a tvrdia, že keď ho natlačili do auta, bol v poriadku. Zabili ho na policajnej stanici.

Šéf hokeja pri bitke

Medzi útočníkmi bol podľa svedkov aj Dmitrij Baskov, šéf bieloruského hokejového zväzu. Aj s ním sa odfotil predseda Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF) René Fasel, keď tento týždeň navštívil Bielorusko.