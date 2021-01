Briti riskujú pokuty pre hamburgery aj futbalovú vášeň

Polícia udelila sankciu žene, ktorá cestovala za hamburgermi cez tri okresy.

14. jan 2021 o 14:22 Juraj Buch

LONDÝN. Britská polícia zaznamenala kuriózne prípady porušenia zákazu vychádzania v súvislosti opatreniami v rámci boja proti koronavírusu.

V sobotu sa 30-ročná žena so sestrou rozhodli občerstviť v sieti McDonald's. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby policajná hliadka pri kontrole nezistila, že posádka auta prešla v čase vyhláseného lockdownu viac ako 160 kilometrov z domu v Lincolnshire do Scarborough, informovala britská spravodajská stanica BBC.

„Cesta autom cez tri kraje, aby ste dostali hamburger, sa neklasifikuje ako nevyhnutné cestovanie,“ znelo v odôvodení polície na severe grófstva Yorkshire k udeleniu pokuty s tým, že v priebehu víkendu sankcionovali ľudí v 70 prípadoch.

"Rozumieme túžbe ľudí ísť, kam a kedy chcú, ale až keď sa táto pandémia skončí. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí zostávajú doma. Nezaťažujú zdravotníkov a prispievajú tak k záchrane životov,“ vyhlásila Rachel Woodová, zástupkyňa polície v Yorkshire.

Polícia v grófstve Lincolnshire informovala o mužovi z okresu Chesterfield, ktorý sa napriek zákazu vydal na poznávaciu cestu po futbalových ihriskách. Seržant Mike Templeman uviedol, že vodič absolvoval 70 kilometrov, dostal pokutu a absolvoval rázny pohovor na tému dodržiavania nariadení.