Škótski nacionalisti majú v prieskume väčšinu, opäť sa spomína nezávislosť

Sturgeonová chce žiadať o ďalšie referendum.

14. jan 2021 o 13:44 TASR

LONDÝN. Škótski nacionalisti sú na ceste k zisku rekordnej väčšiny vo voľbách do decentralizovaného parlamentu, hovoria výsledky najnovšieho prieskumu verejnej mienky. Podľa agentúry Reuters by to znamenalo nový tlak na nezávislosť.

Škótska premiérka a predsedníčka Škótskej národnej strany Nicola Sturgeonová požiada o mandát na vyhlásenie ďalšieho referenda o nezávislosti, ak jej strana dosiahne vo voľbách 6. mája dobré výsledky.

Johnson by s referendom musel súhlasiť

Britský premiér Boris Johnson, ktorý by s novým referendom musel súhlasiť, však vyhlásil, že na nové hlasovanie o nezávislosti nie je dôvod, keďže škótski voliči ju v roku 2014 odmietli.

Podľa prieskumu, ktorý uskutočnila výskumná agentúra Savanta ComRes a zverejnil denník The Scotsman, by Škótska národná strana mala v škótskom parlamente získať 71 zo 129 kresiel, teda o osem viac než v ostatných voľbách v roku 2016.

Naposledy táto strana získala väčšinu v roku 2011, keď obsadila 69 kresiel, ešte pod vedením bývalého lídra Alexa Salmonda.

Posledné referendum skončilo 55:45

Ak by Škótsko hlasovalo za nezávislosť, znamenalo by to, že Spojené kráľovstvo by vo chvíli, keď zápasí s dosahmi brexitu, prišlo o tretinu svojho územia a o takmer desatinu obyvateľstva.

Podľa prieskumu by Johnsonova Konzervatívna strana mohla v škótskom parlamente stratiť 14 kresiel a opozičná Strana práce tri; znamenalo by to 17 kresiel pre konzervatívcov a 21 pre labouristov.

Škóti sa v referende v roku 2014 vyjadrili proti nezávislosti v pomere 55 ku 45 percent, ale brexit a zvládanie koronakrízy britskou vládou posilnili podporu Škótskej národnej strany. Podľa agentúry Savanta ComRes by v novom referende za škótsku nezávislosť hlasovalo 57 percent ľudí.

Prieskum sa uskutočnil v Škótsku v období od 8. do 13. januára na vzorke 1016 respondentov.