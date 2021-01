Pápež František a jeho predchodca Benedikt XVI. sú zaočkovaní proti koronavírusu

Informáciu oznámil Vatikán.

14. jan 2021 o 13:17 (aktualizované 14. jan 2021 o 14:06) TASR

VATIKÁN. Pápež František a jeho predchodca, niekdajší pápež Benedikt XVI., dostali očkovaciu látku proti koronavírusu.

Vo štvrtok to oznámil Vatikán, na ktorý sa v správe odvolala tlačová agentúra AFP.

"Môžem potvrdiť, že v rámci vakcinačného programu Vatikánskeho mestského štátu bola pápežovi Františkovi a emeritnému pápežovi podaná prvá dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19," uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.

Už skôr prišla správa, že František (84) dostal dávku vakcíny v stredu, v prvý deň vatikánskej očkovacej kampane, ale predstavitelia odmietli informáciu potvrdiť.

Portál Vatican News napísal, že Benediktovi XVI. (93) vpichli dávku vo štvrtok ráno. Bývalý pápež, ktorý odstúpil v roku 2013 a teraz žije v prestavanom kláštore vo Vatikánskych záhradách, je čoraz slabší.

František v interview odvysielanom cez víkend vyzval ľudí, aby sa dali zaočkovať.

"Odmietanie (očkovania) je samovražda a neviem si to vysvetliť, ale my sa dnes musíme dať zaočkovať," povedal František pre taliansku televíziu Canale 5.

Pápež pochádzajúci z Argentíny je známy tým, že sa veľmi rád zdržiava medzi svojimi veriacimi a často ho zábery kamier a fotoaparátov zachytili bez rúška.

Od začiatku minulého roka, keď koronavírus zasiahol Taliansko, František obmedzil kontakty s verejnosťou.

Vládli obavy, ako to František zvládne, ak sa koronavírusom nakazí - vzhľadom na svoj vek a predchádzajúce problémy s pľúcami.

Pápež takmer zomrel, keď mal 21 rokov, pretože sa uňho rozvinul zápal pohrudnice, ako uviedol britský životopisec Austen Ivereigh. Z toho dôvodu museli mladému mužovi odstrániť časť jednej strany pľúc.

Na túto skúsenosť spomínal František aj vo svojej nedávnej knihe s názvom Let Us Dream: The Path to a Better Future (Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti): "Z vlastných skúseností viem, ako sa cítia pacienti s koronavírusom napojení na pľúcnu ventiláciu, keď bojujú o každé nadýchnutie."

Médiá píšu, že pápež František dostal vakcínu od spoločností Pfizer a BioNtech, ktorej používanie povolili v Európskej únii 21. decembra.