Uprednostnite zdravie pred spormi, vyzýva taliansky minister Speranza

Roberto Speranza varuje pred hroziacou vládnou krízou.

13. jan 2021 o 17:32 TASR

Rím 13. januára (TASR) - Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza varoval v stredu pred hroziacou vládnou krízou a vyzval sporiace strany, aby počas pandémie koronavírusu uprednostnili zdravie ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.

Vláda premiéra Giuseppeho Conteho je na pokraji pádu po týždňoch kritiky zo strany bývalého premiéra Mattea Renziho, predsedu koaličnej centristickej strany Italia Viva.

"Držme politické boje a skutočné alebo predpokladané volebné napätie ďaleko od zdravia Talianov," uviedol Speranza v dolnej komore parlamentu. "Nechať sa rozptýliť tak blízko cieľovej čiary, by bola skutočne neodpustiteľná chyba," dodal minister zdravotníctva.

Čakájú na rezignáciu

Očakáva sa, že Renzi na tlačovej konferencii v stredu o 17.30 h oznámi, že jeho strana Italia Viva opúšťa vládnu koalíciu, ako aj rezignáciu dvoch svojich ministrov.

Conte naznačil, že následne požiada parlament o vyslovenie dôvery svojej vláde, dúfajúc v podporu opozičných poslancov. Bez podpory 18 senátorov strany Italia Viva nemá Conteho koalícia v hornej komore parlamentu dostatočnú podporu. V dolnej komore má však väčšinu aj bez poslancov Renziho politického subjektu, pripomína AFP.

Taliansky premiér má však aj iné možnosti. Conte môže podať demisiu a požiadať prezidenta Sergia Mattarellu o poverenie zostaviť novú vládu, s novým kabinetom. To by mu umožnilo uspokojiť Renziho tým, že jeho strane ponúkne dôležitejšie ministerské posty, avšak to by obaja lídri museli prekonať svoje osobné nezhody, komentuje AFP.

Situácia sa zhoršuje, hrozí sprísnenie opatrení

Conte a Renzi vedú spory hlavne o tom, ako najlepšie využiť približne 210 miliárd eur z balíčka hospodárskej obnovy EÚ. Ten má oživiť ekonomiky členských štátov Únie najviac zasiahnutých pandémiou koronavírusu. Parlament v utorok večer v tejto súvislosti schválil plán, ktorý čiastočne zohľadňuje Renziho pripomienky. Dvaja ministri strany Italia Viva sa však zdržali hlasovania.

Dve najväčšie koaličné strany - populistické Hnutie piatich hviezd (M5S) a Demokratická strana (PD) - Conteho naďalej podporujú a taktiež varujú pred politickou nestabilitou.

Speranza v stredu varoval, že v 12 z 20 talianskych regiónoch hrozí sprísňovanie opatrení z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Spomenul najmä rastúci počet ľudí, ktorí sú hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti.